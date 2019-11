Nesse fim de semana de feriado nacional tem rugby de clubes sim. A elite do rugby feminino se reunirá em Jundiaí para a 3ª (penúltima) etapa da 1ª divisão do Super Sevens, o Brasileiro Feminino de Sevens. É momento de decisão para conhecermos ao final deste mês quem erguerá a taça de campeão brasileiro de 2019.

A competição, que não vem contando com as atletas da seleção, está absolutamente equilibrada, com 3 clubes despontando nas etapas iniciais: Band Saracens, Melina e São José. O trio de frente está separado por apenas 2 pontos e os três clubes miram chegarem à etapa final (no dia 30 de novembro) na liderança, em busca de um título que seria inédito para os três.

O São José está no Grupo A do torneio em Jundiaí e vai confiante à disputa após conquistar a última etapa. As joseenses, no entanto, terão dura concorrência de Niterói (atual campeão, que escorregou na etapa passada e perdeu fôlego) e dos tradicionais Desterro e Curitiba. O Niterói teve uma vitória sobre o São José na primeira etapa, que foi o único duelo entre os dois times no ano.

Já no Grupo B a briga promete muito entre Band Saracens – campeão da 1ª etapa – e Melina – vice campeão das duas etapas. Os dois times duelaram uma vez também, com vitória do time do Mato Grosso na semifinal passada. Delta e Charrua, que lutam ponto a ponto contra o último lugar (rebaixamento). Emoção não faltará.

- Continua depois da publicidade -

Super Sevens – 1ª divisão – 3ª divisão



Grupo A: São José, Desterro, Niterói e Curitiba

Grupo B: Melina, Band Saracens, Delta e Charrua

Local: Listradão – Av. Luís Pereira dos Santos – Jundiaí, SP

Dia Horário Clube vs Clube Grupo/Fase 16/11/2019 11h00 São José X Curitiba Grupo A 16/11/2019 11h20 Desterro X Niterói Grupo A 16/11/2019 11h40 Melina X Charrua Grupo B 16/11/2019 12h00 Band Saracens X Delta Grupo B 16/11/2019 12h40 São José X Niterói Grupo A 16/11/2019 13h00 Desterro X Curitiba Grupo A 16/11/2019 13h20 Melina X Delta Grupo B 16/11/2019 13h40 Band Saracens X Charrua Grupo B 16/11/2019 14h20 São José X Desterro Grupo A 16/11/2019 14h40 Niterói X Curitiba Grupo A 16/11/2019 15h00 Melina X Band Saracens Grupo B 16/11/2019 15h20 Delta X Charrua Grupo B 17/11/2019 09h00 1A X 4B Quartas de final 17/11/2019 09h20 1B X 4A Quartas de final 17/11/2019 09h40 2A X 3B Quartas de final 17/11/2019 10h00 2B X 3A Quartas de final 17/11/2019 10h40 X Semifinal 5º lugar 17/11/2019 11h00 X Semifinal 5º lugar 17/11/2019 11h20 X Semifinal 17/11/2019 11h40 X Semifinal 17/11/2019 12h20 X Disputa de 7º lugar 17/11/2019 12h40 X Disputa de 5º lugar 17/11/2019 13h00 X Disputa de 3º lugar 17/11/2019 13h20 X FINAL