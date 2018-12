Sábado (08) e domingo (09) de decisões no rugby feminino brasileiro! O SPAC, em São Paulo, receberá seu tradicional festival de sevens, o SPAC Lions 7s, e o torneio feminino servirá também como a etapa final do Super Sevens, o Campeonato Brasileiro, com os jogos sendo finais no domingo sendo transmitidos direto pelo Facebook da CBRu (a confirmar).



Já se passaram 5 torneios do Super Sevens e a briga se polarizou entre Niterói, atual líder e vencedor de nada menos que 3 etapas, e o Band Saracens, vice líder, com um título de etapa e três vices. A diferença entre fluminenses e paulistas para a etapa final é de somente 2 pontos, o que significa que o título da etapa paulistana bastará para qualquer uma das duas equipes ser campeã nacional.

Mas, o que está em jogo e como funciona o Super Sevens?

O Super Sevens é um circuito com 6 etapas ao longo do ano, com as equipes somando pontos em cada etapa para a classificação geral; Há 8 times fixos, garantidos em todas as etapas. E cada etapa abre inscrição para equipes convidadas; Neste ano, cada time tem direito a descartar os pontos de sua pior etapa;

Os 3 primeiros colocados da classificação geral garantirão a suas atletas o Bolsa-Atleta;

Os 4 primeiros colocados da classificação geral garantirão a condição de equipes fixas para a temporada 2019;

A etapa final contará com 12 times, divididos em 3 grupos com 4 equipes cada. Os 2 primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores 3ºs colocados avançarão às quartas de final;

O que esperar de cada grupo?

Primeiramente, o torneio desse fim de semana deverá contar com as Yaras em campo, o que elevará sobremaneira o nível das disputas;

No Grupo A, o Niterói é o cabeça de chave, mas o grupo é dificílimo, com o campeão paulista São José e ascendente e estruturado Melina na briga direta pelas primeiras posições e com o Rugby USP correndo por fora; Niterói e São José será duelo de titãs. Os dois poderosos times duelaram 3 vezes nesta temporada, com o São José levando a melhor em 2 oportunidades;

O Band Saracens encabeça o Grupo B, que tem o sempre perigoso Delta, o anfitrião SPAC e o jovem Guanabara; A regularidade do Band vem impressionando, com 4 finais em 5 etapas e superioridade no confronto direto contra suas oponentes. Porém, para o SPAC, dono da casa, a boa notícia é que no último clássico paulistano o SPAC venceu o Band;

E o Grupo C tem o Curitiba, único time que venceu etapa além de Niterói e Band Saracens, junto com os reforçados Charrua e Leoas, além do Desterro, buscando encontrar seu caminho; Regularidade também é a marca do Curitiba, que chegou ao menos até as semifinais em 4 das 5 etapas, tendo também superioridade no confronto direto sobre as rivais de chave, incluindo triunfos sobre Leoas e Charrua na etapa passada;



Quem será o campeão brasileiro feminino de 2018? @niteroirugby ou @SPSaracensBand ? — Portal do Rugby (@portaldorugby) 6 de dezembro de 2018

Super Sevens – 6ª etapa

Grupo A: Niterói, São José, Melina e USP

Grupo B: Band Saracens, Delta, SPAC e Guanabara

Grupo C: Curitiba, Charrua, Desterro e Leoas de Paraisópolis

Sábado, dia 08 de dezembro

08h00 – Niterói x USP

08h20 – Melina x São José

08h40 – Band Saracens x Guanabara

09h00 – Delta x SPAC

09h20 – Curitiba x Desterro

09h40 – Charrua x Leoas

12h50 – Niterói x São José

13h10 – Melina x USP

13h30 – Band Saracens x SPAC

13h50 – Delta x Guanabara

14h10 – Curitiba x Leoas

14h30 – Charrua x Desterro

17h00 – Curitiba x Charrua

17h15 – Niterói x Melina

17h20 – Leoas x Desterro

17h35 – São José x USP

17h55 – Band Saracens x Delta

18h15 – SPAC x Guanabara

Domingo, dia 09 de dezembro

10h00 – Quartas – 1º x 8º

10h20 – Quartas – 4º x 5º

10h40 – Quartas – 2º x 7º

11h00 – Quartas – 3º x 6º

11h20 – Semi Bronze – 9º x 12º

11h40 – Semi Bronze – 10º x 11º

14h00 – Semi Prata

14h20 – Semi Prata

14h40 – Semi Ouro

15h00 – Semi Ouro

15h40 – Disputa de 11º lugar

16h00 – Final Bronze (disputa de 9º lugar)

16h00 – Disputa de 7º lugar

16h20 – Final Prata (disputa de 5º lugar)

17h00 – Disputa de 3º lugar

17h40 – FINAL Ouro

Classificação

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (01-02/09) Etapa 2 (29-30/09) Etapa 3 (20-21/10) Etapa 4 (03-04/11) Etapa 5 (17-18/11) Etapa 6 (08-09/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Niterói Niterói (RJ) 81 22 7 22 15 22 Band Saracens São Paulo (SP) 79 7 22 19 19 19 Curitiba Curitiba (PR) 71 15 13 17 22 17 São José São José dos Campos (SP) 68 19 17 15 17 9 Melina Cuiabá (MT) 52 13 19 10 10 Delta Teresina (PI) 50 9 15 9 13 13 Charrua Porto Alegre (RS) 43 10 8 10 15 Desterro Florianópolis (SC) 42 17 9 7 9 6 SPAC São Paulo (SP) 39 8 10 13 8 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 29 6 6 8 8 7 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 14 5 6 3 USP São Paulo (SP) 13 5 2 4 2 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 9 3 5 1 Goianos Goiânia (GO) 9 4 5 Pasteur São Paulo (SP) 4 4 0 0 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 4 4 Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 10 pts; 7º - 9 pts, 8º - 8 pts; 9º - 7 pts; 10º - 6 pts; 11º - 5 pts; 12º - 4 pts; 13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º - 1 pts; 16º - 0 pt;



O pior resultado de cada equipe será descartado;