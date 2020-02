O Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens Masculino (o Super Sevens Masculino) e o Campeonato Brasileiro Juvenil de Sevens (antiga Copa Cultura Inglesa, agora chamada de Super Sevens também) terão suas disputas nos dias 15 e 16 de fevereiro, no ADC Volkswagen, em Taubaté, no Vale do Paraíba Paulista. Ao todo, o evento contará com 5 torneios: masculino adulto, M19 e M17 e feminino M19 e M17.

O evento será referente a 2019, por conta das disputas pelo Bolsa Atleta. Em todos os 5 torneios, os 3 primeiros colocados garantirão o benefício. A Confederação já vinha negociando com clubes e federações a competição desde o início de janeiro, mas restavam pequenas confirmações a fazer.

Os torneios

A competição adulta masculina será disputado por clubes. O critério de definição foi de 1 vaga para cada estado federado, mas houve desistências. Com isso, foram abertas vagas prioritárias para os clubes que jogaram o torneio no ano passado.

Já os torneios juvenis seguirão sendo de seleções estaduais. Em cada categoria, São Paulo terá uma seleção geral para o estado, uma específica para o Vale do Paraíba e uma específica para a Capital.

Os formatos e participantes serão os seguintes:

Masculino Adulto: 8 times, 2 grupos de 4; Grupo A: Jacareí (SP), São José (SP), SPAC (SP) e Farrapos (RS); Grupo B: Desterro (SC), Pasteur (SP), Poli (SP) e Engenharia Mackenzie (SP);

Masculino M19: 7 times, todos contra todos; Participantes: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;

Masculino M17: 6 times, todos contra todos; Participantes: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul;

Feminino M19: 5 times, todos contra todos, seguido de 3º lugar e final; Participantes: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul;

Feminino M17: 6 times, todos contra todos; Participantes: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul;



As tabelas de jogos serão publicadas mais adiante.