Finalmente chegou a hora do Super Sevens Masculino. A competição máxima do sevens nacional rola nesse fim de semana, dias 23 e 24, no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (fechado ao público, com entrada mediante convite). Será conhecido o campeão brasileiro de 2018, com o campeão de 2019 devendo ser definido em um novo torneio no final do ano.

O sistema de disputas será muito simples: 12 clubes, divididos em 3 grupos com 4 equipes cada, que se enfrentam no sábado. As 2 primeiras colocadas de cada grupos e os 2 melhores 3ºs colocados avançarão ao mata-mata de domingo. As finais, das 15h00 às 17h00, terão transmissão ao vivo do BandSports.

Em 2017, o título foi do Jacareí, que ergueu pela primeira vez a taça da competição, historicamente dominada pelo São José, heptacampeão do Brasileiro de 7s, campeã pela última vez em 2016. O Desterro de Florianópolis venceu o torneio também, 2 vezes., em 2014 e 2015.

Para o torneio de 2018 – adiado do fim do ano passado para o início deste ano – 3 campeões estaduais desistiram de participarem: Curitiba (PR), Farrapos (RS) e Uberlândia (MG). Como São Paulo não realizou campeonato estadual, o torneio contará apenas com 2 campeões estaduais de 2017, Niterói (RJ) e Desterro (SC).

Sem os jogadores da seleção brasileira de XV em campo, o torneio está totalmente aberto, com o favoritismo, claro, sobre os clubes de maior destaque no XV de 2018. Poli (campeã do XV), São José, Jacareí, Pasteur, SPAC (todos paulistas) e os catarinenses do Desterro carregam o favoritismo nas disputas. Politécnicos e joseenses têm mais desfalques de atletas que poderiam estar no sevens.

O Rio de Janeiro contará com 4 participantes e o fator casa poderá ajudar sobretudo Niterói e Guanabara a se destacarem, com Rio Rugby e o debutante Maricá correndo por fora. A Engenharia Mackenzie, de São Paulo, é outra novidade, após grande campanha em 2018 no XV, ao passo que os goianos do Xavantes (campeões brasileiros universitários de sevens de 2017) representam a força de fora do Sul-Sudeste.

Grupo a grupo, o Grupo A tem grandes chances de produzir 3 classificados, pela força de Desterro, SPAC e São José comparada com a inexperiência de Maricá.

No Grupo B, as rivalidades de dentro do Rio de Janeiro estarão fervendo entre Niterói, Guanabara e Rio Rugby, o que torna as disputas imprevisíveis entre eles, ao passo que a Poli, apesar dos desfalques pesados, terá a missão de defender sua condição d favorita alcançada em plano nacional.

Já no Grupo C Pasteur e Jacareí são os grandes destaques, sempre com muita expectativa na luta pelo título, enquanto Xavantes e Engenharia Mackenzie travarão um duelo interessante em busca da classificação – e terão a missão de não terem pesadas derrotas contra Galos e Jacarés para poderem avançar às quartas.

Tabela

Grupo A: Desterro (SC), SPAC (SP), São José (SP) e Grêmio Náutico Maricá (RJ)

Grupo B: Niterói (RJ), Guanabara (RJ), Poli (SP) e Rio Rugby (RJ)

Grupo C: Jacareí (SP), Pasteur (SP), Engenharia Mackenzie (SP) e Xavantes (GO)

Sábado, dia 23 de fevereiro

09h00 – Desterro x Maricá

09h20 – SPAC x São José

09h40 – Niterói x Rio Rugby

10h00 – Guanabara x Poli

10h20 – Jacareí x Engenharia Mackenzie

10h40 – Pasteur x Xavantes

11h40 – Desterro x São José

12h00 – SPAC x Maricá

12h20 – Niterói x Poli

12h40 – Guanabara x Rio Rugby

13h00 – Jacareí x Xavantes

13h20 – Pasteur x Engenharia Mackenzie

14h20 – Desterro x SPAC

14h40 – São José x Maricá

15h00 – Niterói x Guanabara

15h20 – Poli x Rio Rugby

15h40 – Jacareí x Pasteur

16h00 – Xavantes x Engenharia Mackenzie

Domingo, dia 24 de fevereiro

08h50 – Quartas de final – 1º x 8º

09h10 – Quartas de final – 4º x 5º

09h30 – Quartas de final – 2º x 7º

09h50 – Quartas de final – 3º x 6º

10h10 – Semifinal Bronze (9º lugar) – 9º x 12º

10h30 – Semifinal Bronze (9º lugar) – 10º x 11º

11h30 – Semifinal Prata (5º lugar)

11h50 – Semifinal Prata (5º lugar)

12h10 – Semifinal Ouro (1º lugar)

12h30 – Semifinal Ouro (1º lugar)

14h40 – Decisão de 11º lugar

15h00 -Final Bronze – Decisão de 9º lugar – BandSports AO VIVO

15h20 – Decisão de 7º lugar – BandSports AO VIVO

15h40 – Final Prata – Decisão de 5º lugar – BandSports AO VIVO

16h00 – Decisão de 3º lugar – BandSports AO VIVO

16h20 – Final Ouro – Decisão de título – BandSports AO VIVO

