A Superliga sul-americana (SLAR) tem já data para começar: dia 6 de março, uma sexta-feira. Como já foi ventilado na imprensa argentina, a liga deverá contar com jogos nas sextas, ao menos no caso do time argentino Los Ceibos.

A competição contará com 12 rodada: 10 na primeira fase (com 8 jogos por time), seguidas de semifinais e finais. O calendário não foi oficialmente revelado, mas se tal formado se confirmar seriam 12 finais de semana, com a competição sendo concluída no fim de semana do dia 22 de maio.

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Corinthians Brasil 0 0 Los Ceibos Argentina 0 0 Olimpia Paraguai 0 0 Peñarol Uruguai 0 0 Selknam Chile 0 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 5º colocado = Série amistosa contra os Cafeteros (Colômbia), equipe que entrará na liga em 2021