A 1ª Superliga Sicredi de Rugby proporcionará o total de 21 partidas ao público, referentes a seis jogos na modalidade de Rugby XV Masculino e mais quinze espetáculos de Rugby Sevens Feminino, em 02 e 03 de novembro, organizados no Centro de Treinamento Melina e na Arena Governador José Fragelli, a Arena Pantanal, os dois em Cuiabá. Com entrada social de um quilo (1kg) de alimento não perecível, que serão doados à Fundação Espírita Rachele Steingruber.

No Rugby XV Masculino, Mato Grosso será representado pela seleção estadual e terá três adversários, a seleção do Cerrado, composta por Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, a seleção da região Norte do país e o Spac Rugby, um clube de São Paulo. Já no Rugby Sevens Feminino, a disputa será entre seis times, Cuiabá Rugby, Melina Rugby, Primavera Rugby, Parecis Rugby, Spac Rugby e Unb Rugby (DF). E a competição será no sistema de pontos corridos.

“Se pensarmos em termos históricos, a Superliga é um evento sem precedentes para o Rugby brasileiro. Serão três regiões disputando Rugby Union no coração do país. E sua maior fortaleza é justamente a unificação das diversas cenas do Rugby existentes Brasil afora. Ademais, é uma iniciativa liderada pelos próprios clubes e não por federações, o que por si só já lhe confere muito mérito”, avalia o secretário-geral do SPAC, Alexandre Cleaver.

- Continua depois da publicidade -

Taça Alain Leplus

Nascido em 1945, numa cidade a 40 km de Paris (França), filho de agricultores, pai de dois filhos, Alain Leplus, radicado em Mato Grosso (Brasil), é uma lenda do esporte francês e um apaixonado por Rugby. E que venceu diversos torneios de atletismo, basquete, vôlei, futebol, tênis de mesa e handebol durante infância e juventude. Até que ingressou no serviço militar e serviu o país no Caribe, como fisioterapeuta do exército, e regressou para a França em 1970.

Após concluir o serviço militar, Alain Leplus retornou para a França e foi morar na região de Toulouse, onde o esporte mais praticado é o Rugby. Época em que o Rugby entrou em sua vida e, de 1970 a 1977, fez parte do time de Auch, na 1ª divisão, chegando a ser convocado para defender a seleção francesa, uma das melhores seleções do mundo. E, em 1977, os irmãos Leplus (Alain e Michel) decidiram tentar a sorte na América do Sul e foram morar no Brasil.

Os irmãos Leplus moraram em São Paulo e logo migraram para Mato Grosso. Alain chegou a ser técnico da seleção brasileira juvenil de Rugby, pela qual participou de duas Copas do Mundo (Romênia em 95 e França em 98). E, em 2009, em Cuiabá, Alain e Michel Leplus e um grupo de jovens abraçaram a ideia de construir o Cuiabá Rugby Clube, que permanece ativo até os dias atuais e é um dos três clubes responsáveis pela criação da Superliga Sicredi de Rugby.

“A Taça da Superliga terá o nome em homenagem à Alain Leplus. Por ele ter tido uma longa e bonita história no Rugby, por ter estado com o Cuiabá Rugby Clube desde os primeiros momentos e por dar treinos voluntariamente, entre outros. E foi por isso que o Cuiabá existe até hoje. O conhecimento passado por ele à equipe foi um dos pilares fundamentais à existência do clube”, comentou o presidente do Cuiabá Rugby Clube, André Dorileo.

Programação

Na sexta-feira (02.11), o Centro de Treinamento Melina, localizado na Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 675, no Distrito Industrial, em Cuiabá, abrirá a entrada pelas 13h45, terá o primeiro confronto as 14h e receberá o total de nove partidas de Rugby Sevens Feminino, entre 14 e 17 horas. E no sábado (03), o CTMelina sediará jogos, apenas no período da manhã, de Rugby 7s e Rugby XV, abrirá as 08h45, terá o primeiro jogo as 09h e seguirá até 11h30 com cinco confrontos.

Na tarde de sábado (03), o evento será na Arena Governador José Fragelli, na Avenida Agrícola Paes de Barros, s/n, no bairro Verdão, em Cuiabá. Lá ocorrerão sete batalhas no gramado da Copa do Mundo de Futebol, entre 14h40 e 20 horas, nas duas modalidades, Rugby XV e Sevens, e com entrada a partir das 14h30. E os dois locais terão lugar para estacionar gratuitamente e bar para comprar cerveja, refrigerante, pipoca e cachorro quente.

SEXTA (02.11) – CT Melina

1ª Rodada Feminina

14h00 – Cuiabá x Melina

14h20 – Spac x Primavera

14h40 – Parecis x Unb

2ª Rodada Feminina

15h00 – Cuiabá x Primavera

15h20 – Unb x Spac

15h40 – Parecis x Melina

3ª Rodada Feminina

16h00 – Cuiabá x Spac

16h20 – Melina x Unb

16h40 – Parecis x Primavera

SÁBADO (03.11) – CT Melina

4ª Rodada Feminina

09h00 – Melina x Primavera

09h20 – Cuiabá x Unb

09h40 – Spac x Parecis

1ª Rodada Masculina

10h00 – Spac x Cerrado

11h00 – Mato Grosso x Norte

SÁBADO (03.11) – Arena Pantanal

2ª Rodada Masculina

14h40 – Cerrado x Mato Grosso

15h40 – Spac x Norte

5ª Rodada Feminina

16h30 – Parecis x Cuiabá

16h50 – Unb x Primavera

17h10 – Spac x Melina

3ª Rodada Masculina

18h00 – Cerrado x Norte

19h00 – Mato Grosso x Spac

Texto: Junior Martins