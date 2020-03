ARTIGO COM VÍDEOS – A Superliga Americana de Rugby (SLAR), a nova liga profissional da América do Sul, teve seu pontapé inicial nesta quarta-feira com o Peñarol recebendo no Estádio Charrua, em Montevidéu (Uruguai), os chilenos do Selknam – e o resultado foi surpreendente, com o Selknam (comandado pelo treinador uruguaio Pablo Lemoine) derrotando o Peñarol por 15x 13.

Parecia que o jogo de estreia dos Carboneros seria pura festa. O estádio não lotou, mas a expectativa era alta, com o time uruguaio sendo o com mais atletas de Copa do Mundo na liga e tendo vencido o Corinthians por 45 x 14 em amistoso preparatório na quarta-feira passada.

O Peñarol inaugurou o marcador com Favaro chutando penal certeiro, mas logo os chilenos reponderam na mesma moeda com Videla. Não obstante, aos 10′ o time de Montevidéu cravou o primeiro try da história da liga, com o scrum-half Santiago Arata marcando após chute chileno bloqueado. A impressão era de que a vitória era questão de tempo.



No entanto, o Selknam mostrou uma qualidade defensiva louvável e muita força nas formações e, sobretudo, no breakdown, retirando os espaços dos Carboneros. Videla respondeu com penal para o Selknam, Favaro deu o troco, mas Videla voltou a deixar os visitantes na cola no placar, com o duelo indo ao intervalo em apenas 10 x 09 para os donos da casa.

No segundo tempo, o nível do jogo uruguaio caiu e o Selknam foi capaz de virar o marcador com penal aos 47′, que deixou o Peñarol pressionado para criar espaços. O jogo se arrastou tenso até os 15 minutos finais, quando os dois times sofreram dois amarelos e um sabor de Libertadores rondou o espetáculo com algumas brigas. Aos 67′, Favaro devolveu a frente ao Peñarol com penal, 13 x 12. Porém, os visitantes deram a réplica na sequência, com Videla perfeito nos arremates. Favaro ainda teve a bola do jogo a favor do Peñarol, mas errou penal crucial. 15 x 13 e festa chilena no Uruguai.

O Peñarol folgará na próxima rodada, enquanto o Selknam fará seu primeiro jogo em casa, no monumental Estádio Nacional de Santiago, contra os argentinos do Ceibos.

*Horário de Brasília

13 15

Peñarol 13 x 15 Selknam, em Montevidéu

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero (Argentina)

Peñarol

Try: Arata

Conversões: Favaro (1)

Penais: Favaro (2)

15 Federico Favaro, 14 Nicolás Freitas, 13 Tomás Inciarte, 12 Agustín Della Corte, 11 Raffaele Storti, 10 Bradley Thain, 9 Santiago Arata, 8 Santiago Civetta, 7 Juan Garese, 6 Manuel Ardao, 5 Louis Conradie, 4 Alejandro Nieto (c), 3 Diego Arbelo, 2 Obert Nortje, 1 Mateo Sanguinetti;

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas, 17 Mauro Genco, 18 Ignacio Péculo, 19 Diver Ceballos, 20 Maxime Sonneveld, 21 Alfredo Pueyrredón, 22 Felipe Etcheverry, 23 Baltazar Amaya;

Selknam

Penais: Videla (5)

15 Francisco Urroz, 14 Lucca Avelli, 13 Domingo Saavedra, 12 Latiume Fosita, 11 Julio Blanc, 10 Santiago Videla, 9 Patricio Baronio, 8 Rodrigo Bruno, 7 Martín Sigren, 6 Ignacio Silva (c), 5 Javier Eissmann, 4 Clemente Saavedra, 3 Matías Dittus, 2 Tomás Dussaillant, 1 Javier Carrasco;

Suplentes: 16 Augusto Böhme, 17 Vesi Rarawa, 18 Esteban Viale, 19 Mario Mayol, 20 Nicolás Garafulic, 21 Bautista Stávile, 22 Beltran Vergara, 23 Ignacio Albornoz;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Selknam Chile 4 1 1 0 0 0 0 15 13 2 Peñarol Uruguai 1 1 0 0 1 0 1 13 15 -2 Corinthians Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Los Ceibos Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Olimpia Paraguai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 5º colocado = Série amistosa contra os Cafeteros (Colômbia), equipe que entrará na liga em 2021