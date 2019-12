ARTIGO COM VÍDEO – O torneio masculino do Dubai Sevens, a etapa inaugural do Circuito Mundial de Sevens para os homens, viveu uma sexta-feira de resultados impactantes. Após uma largada sem surpresas na quinta, Fiji foi simplesmente eliminado da disputa pelo título após perder para a Argentina e vencer apertado a França.

Os argentinos conseguiram a grande vitória ao fazerem 24 x 21 com um try de Marcos Moroni com o tempo esgotado. Depois, os fijianos fizeram 24 x 14 sobre os franceses, mas, como a França já havia vencido a Argentina, a decisão ficou para o saldo de pontos. Os franceses abriram a sexta com um atropelo de 41 x 05 sobre o Japão e, com isso, França e Argentina avançaram às quartas, deixando Fiji, atual campeão do circuito, de fora.

O dia também teve o poderoso time dos Estados Unidos sendo derrotado pela Austrália por 24 x 12, com Hutchison marcando os tries decisivos. No entanto, o placar não privou os EUA de avançarem às quartas, mas para fazerem um duelo de titãs com a Nova Zelândia, que voou baixo no dia.

Destaque ainda para a Irlanda, nova promovida à elite mundial, que brilhou em vitória eletrizante sobre a Escócia por 31 x 29. Jordan Conroy assombrou o mundo marcando 5 tries para os irlandeses no mesmo jogo.

- Continua depois da publicidade -

Highlights: It was a thrilling day two at the Dubai Sevens with @fijirugby crashing out of the men's cup while @Blitzboks, @Aussie7s and @AllBlacks7s went unbeaten #Dubai7s#DHLRugby pic.twitter.com/Jwosem1VPA — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) December 6, 2019

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 1ª etapa Masculina – em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Masculino

Clique aqui para ver como foram os jogos de quinta-feira

Sexta-feira, dia 06 de novembro

04h14 – Samoa 31 x 12 Gales

04h36 – Nova Zelândia 31 x 07 Canadá

04h58 – Austrália 45 x 21 Irlanda

05h20 – Estados Unidos 31 x 21 Escócia

05h42 – França 41 x 07 Japão

06h04 – Fiji 21 x 24 Argentina

06h26 – Inglaterra 12 x 05 Quênia

06h48 – África do Sul 35 x 05 Espanha

10h06 – Canadá 31 x 14 Gales

10h28 – Nova Zelândia 40 x 07 Samoa

10h50 – Escócia 29 x 31 Irlanda

11h12 – Estados Unidos 12 x 24 Austrália

11h40 – Argentina 33 x 07 Japão

12h02 – Fiji 24 x 14 França

12h32 – Espanha x Quênia

12h54 – África do Sul 19 x 14 Inglaterra

Grupo A: 1 França, 2 Argentina, 3 Fiji, 4 Japão

Grupo B: 1 Austrália, 2 Estados Unidos, 3 Irlanda, 4 Escócia

Grupo C: 1 Nova Zelândia, 2 Samoa, 3 Canadá, 4 Gales

Grupo D: 1 África do Sul, 2 Inglaterra, 3 Espanha, 4 Quênia

#Dubai7s Masculino – Quartas de final (próxima madrugada:) 04h14 – 🇦🇺Austrália x Samoa🇼🇸

04h36 – 🇳🇿Nova Zelândia x EUA🇺🇸

04h58 – 🇿🇦África do Sul x Argentina🇦🇷

05h20 – 🇫🇷França x Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Portal do Rugby (@portaldorugby) December 6, 2019

Sábado, dia 07 de novembro

04h14 – Austrália x Samoa – Quartas de final

04h36 – Nova Zelândia x Estados Unidos – Quartas de final

04h58 – África do Sul x Argentina – Quartas de final

05h20 – França x Inglaterra – Quartas de final

06h30 – Gales x Japão – Decisão de 15º lugar

06h52 – Quênia x Escócia – Decisão de 13º lugar

08h00 – Semifinal

08h22 – Semifinal

08h44 – Irlanda x Espanha – Decisão de 11º lugar

09h06 – Fiji x Canadá – Decisão de 9º lugar

11h00 – Decisão de 3º lugar (Bronze)

12h02 – FINAL (Ouro)