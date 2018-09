ARTIGO COM VÍDEOS – Grande dia na Austrália, grande dia em Sydney. A maior cidade do país recebeu como sempre a final da NRL, a liga australiana de rugby de 13 jogadores, a mais importante do mundo, e foi um jogão entre Sydney Roosters (com apoio majoritário do estádio) e Melbourne Storm. Os Roosters fizeram valer o apoio e erguer o título 5 anos depois de sua última conquista. 21 x 06 para ninguém botar defeito!

Os Galos de Sydney voaram baixo e fizeram um primeiro tempo avassalador de 3 tries sem resposta. Latrell Mitchell abriu o placar os 3′ com penal e o primeiro try saiu com Daniel Tupou mergulhando na ponta aos 7′. O segundo try veio com Latrell Mitchell aos 14′ e, aos 18, Blake Ferguson teve try anulado por tocar na lateral. Mitchell, aos 30′, ainda arrematou mais um penal e era fogo de todos os lados da parte dos Roosters. Quando aos 36′ Joseph Manu cravou o terceiro try, abrindo 18′, a o sentimento no ANZ Stadium era de que o título já era dos Tricolores.

A segunda etapa começou com o Storm tentando a reação, mas a defesa dos Roosters era perfeita. Somente aos 62′ Josh Addo-Carr marcou o primeiro try de Melbourne, mas Luke Keary respondeu imediatamente com drop goal certeiro. E, aos 78′, Mitchell fechou o placar com um último penal para os Roosters. Campeões com estilo.



Toronto Wolfpack terá a chance de subir para a Super League

O fim de semana na Inglaterra foi de rodada final da segunda fase, que já tinha seus confrontos de semifinais definidos. Os olhares, com isso, se voltaram para o The Qualifiers, o grupo de promoção à Super League 2019, que conta com 8 times (os 4 piores da 1ª fase da Super League e os 4 melhores da segunda divisão), que disputam 3 vagas diretas na próxima Super League. Já o 4º e o 5º colocado do Qualifiers jogarão uma última Repescagem valendo a vaga final na elite do ano que vem.

Salford Red Devils e Hull Kingston Rovers venceram na rodada final e se somaram ao Leeds Rhinos como os 3 melhores do Qualifiers. Mas as atenções estavam mesmo sobre o novato time canadense Toronto Wolfpack, que foi a Leeds, venceu por 17 x 16 e garantiu o 4º lugar, assegurando o mando de jogo da Repescagem que poderá produzir o primeiro time da América do Norte jogando a primeira divisão do Rugby League da Inglaterra. O oponente do Wolfpack será o London Broncos, que fez sua parte, venceu o Halifax e garantiu o 5º lugar, superando os franceses do Toulouse Olympique, que lamentaram derrota para o Salford.

Na semana que vem, além de Toronto contra London, a Super League viverá suas semifinais pelo título, com St. Helens recebendo Warrington e Wigan recebendo Castleford.

NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Final

21 06

Sydney Roosters 21 x 06 Melbourne Storm, em Sydney

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Super 8s

Catalans 22 x 12 Huddersfield

St. Helens 26 x 00 Castleford

Wakefield 23 x 36 Warrington

Wigan 14 x 12 Hull FC

The Qualifiers

Leeds 16 x 17 Toronto

Salford 44 x 10 Toulouse

London 23 x 16 Halifax

Hull KR 30 x 00 Widnes

Semifinais

04/10 – St. Helens Saints x Warrington Wolves, em St. Helens

05/10 – Wigan Warriors x Castleford Tigers, em Wigan

Repescagem de Promoção

07/10 – Toronto Wolfpack x London Broncos, em Toronto (Canadá)

