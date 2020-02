ARTIGO COM VÍDEOS – Sábado de Mundial de Clubes! O Rugby League (o rugby de 13 jogadores) dirigiu suas atenções para St. Helens, nos arredores de Liverpool, na Inglaterra, que recebeu a edição 2020 do World Club Challenge, a partida anual entre os campeões da Super League (a grande liga do Hemisfério Norte) e os campeões da NRL (a grande liga do Hemisfério Sul).



A vociferante torcida dos ingleses do St Helens Saints estava confiante em sua equipe, que dominou por completo a última Super League. No entanto, o oponente da vez foi o Sydney Roosters, poderoso time australiano, campeão mundial de 2019, que tinha a missão de se tornar a primeira equipe campeão em dois anos seguidos.

Os Saints começaram com tudo a partida com o try de Luke Thompson. No entanto, Will Tupou e Joey Manu viraram o marcador para os visitantes ainda no primeiro tempo.

Manu puts @sydneyroosters ahead after the break 👏 Saints v Sydney in the World Club Challenge live on @SkySportsRL Action & Main Event now! #SuperLeague pic.twitter.com/gGCQMTYmpY — Betfred Super League (@SuperLeague) February 22, 2020

Os ingleses tiveram várias oportunidades para se colocarem em vantagem no segundo tempo, mas pecaram na conclusão das jogadas. Quem não faz, leva, e aos 61′ Manu marcou novamente para dar boa frente aos Roosters. E, já no fim, Keary definiu o título para os tricolores de Sydney. Walmsley fez um último try para os ingleses, mas já era tarde. Roosters campeoníssimos: 20 x 12, placar final.

The Roosters from one end to the other 🏃‍♂️💨 Saints v Sydney in the Betfred World Club Challenge live on @SkySportsRL Action & Main Event now! #SuperLeague pic.twitter.com/5BnuZGU7sn — Betfred Super League (@SuperLeague) February 22, 2020



Este foi o quinto título mundial do Sydney Roosters, que se tornou o maior campeão da história da competição isoladamente. Segue o domínio australiano na competição.

20 12

St. Helens Saints (Inglaterra) 20 x 12 Sydney Roosters (Austrália), em St. Helens

Lista de campeões mundiais de Rugby League

Clube País Títulos Anos Sydney Roosters Austrália 5 1976, 2003, 2014, 2019, 2020 Wigan Warriors Inglaterra 4 1987, 1991, 1994, 2017 Melbourne Storm Austrália 3 2000, 2013, 2018 Bradford Bulls Inglaterra 3 2002, 2004, 2006 Leeds Rhinos Inglaterra 3 2005, 2008, 2012 Brisbane Broncos Austrália 2 1992, 1997 St. Helens Saints Inglaterra 2 2001, 2007 Manly-Warringah Sea Eagles Austrália 1 2009 North Queensland Cowboys Austrália 1 2016 St. George Illawarra Dragons Austrália 1 2011 South Sydney Rabbitohs Austrália 1 2015 Widnes Vikings Inglaterra 1 1989

Super League não parou

Enquanto isso, a Super League inglesa seguiu com suas partidas, tendo apenas o jogo dos Saints contra o Catalans Dragons adiado pelo Mundial. O destaque negativo vem sendo o debutante Toronto Wolfpack, do Canadá, que perdeu mais uma e é o lanterna da liga, sem vitórias. Sonny Bill Williams esteve em campo, mas não conseguiu mudar o destino da partida contra o Warrington Wolves.





Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Hull KR 04 x 22 Huddersfield

Warrington 32 x 22 Toronto

Castleford 32 x 15 Wakefield

Salford 08 x 22 Leeds

Wigan x Hull FC – domingo

Clubes Cidade Jogos Pontos Huddersfield Giants Huddersfield 3 6 Castleford Tigers Castleford 4 6 St. Helens Saints St. Helens 3 4 Leeds Rhinos Leeds 3 4 Wigan Warriors Wigan 3 4 Hull FC Kingston-upon-Hull 3 4 Warrington Wolves Warrington 4 4 Catalans Dragons Perpignan (França) 2 2 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 3 2 Salford Red Devils Salford 4 2 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 4 2 Toronto Wolfpack Toronto (Canadá) 4 0

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º a 5º colocados se garantem nos playoffs;

- 12º colocado = rebaixado

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?