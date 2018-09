ARTIGO COM VÍDEO – O leste de Sydney está em festa! Nesse sábado, a NRL, o Campeonato Australiano de Rugby League, o rugby de 13 jogadores, teve o encerramento de sua temporada regular, com o Sydney Roosters erguendo o JJ Giltinan Shield, a taça de campeão da Minor Premiership, o título da temporada regular da liga, considerado o segundo mais importante em disputa na NRL. Foi o 20º título da Minor Premiership para os Roosters (antigamente conhecidos como Eastern Suburbs), sendo os maiores campeões do título.

A temporada 2018 mostrou um equilíbrio nunca antes visto no formato atual da NRL. Incrivelmente, nada menos que 4 times terminaram empatados em pontos na primeira colocação, com a Minor Premiership sendo definida pelo saldo de pontos. E outras 4 equipes acabaram somente 2 pontos (1 vitória) abaixo do campeão! Ou seja, nada menos que 8 times separados por apenas 1 vitória. O que garante absoluta imprevisibilidade ao mata-mata.

Os Roosters abocanharam o primeiro lugar ao vencerem fora de casa o lanterna Parramatta Eels (que acabou com a Colher de Pau, o “prêmio” para o último colocado, pela 3ª vez nos últimos 7 anos) e contarem com a derrota do então líder isolado Melbourne Storm para o Penrith Panthers. O Storm era líder isolado e decidia em casa a Minor Premiership, mas não segurou o forte Panthers, que venceu por 22 x 16, com Waqa Blake e Crichton marcando os tries decisivos no fim.

Também acabaram igualados com Roosters e Storm o South Sydney Rabbitohs e o Cronulla Sharks, que fecharam a primeira fase com vitórias. Os Souths fizeram avassaladores 51 x 10 sobre o Wests Tigers e os Sharks colocaram 30 x 18 sobre o Canterbury Bulldogs.

Os demais classificados ao mata-mata também terminaram vencendo. O Brisbane Broncos derrotou o Manly Sea Eagles por 48 x 16, o St. George Illawarra Dragons fez 24 x 14 no Newcastle Knights e o New Zealand Warriors superou o Canberra Raiders por 20 x 16, garantindo embalo para todos os finalistas.

Mas você conhece o sistema de mata-mata da NRL?

O mata-mata na Austrália é diferente do usual. Classificaram-se 8 times ao mata-mata, mas os 4 primeiros colocados têm vantagem. Com jogos únicos na casa dos times de melhor campanha, os confrontos são os seguintes:

1º colocado (Roosters) x 4º colocado (Sharks) e 2º colocado (Storm) x 3º colocado (Rabbitohs). Os vencedores avançarão diretamente às Semifinais e os perdedores terão uma segunda chance na Repescagem;

5º colocado (Panthers) x 8º colocado (Warriors) e 6º colocado (Broncos) x 7º colocado (Dragons). Os vencedores avançarão à Repescagem e os perdedores serão eliminados;

Repescagem: Perdedor de 1º/4º (Roosters/Sharks) x Vencedor de 5º/8º (Panthers/Warriors) e Perdedor de 2º/3º (Storm/Rabbitohs) x Vencedor de 6º/7º (Broncos/Dragons). Os vencedores avançarão às Semifinais.

Wigan Warriors vence o superclássico inglês

Enquanto isso, na Super League inglesa, o líder e já classificado St. Helens Saints perdeu em casa contra seu maior rival, o vice líder Wigan Warriors, por 30 x 10. O resultado, no entanto, não afetou os Saints

NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Rabbitohs 51 x 10 Wests Tigers

Warriors 20 x 16 Raiders

Storm 16 x 22 Panthers

Knights 14 x 24 Dragons

Titans 26 x 30 Cowboys

Eels 10 x 44 Roosters

Bulldogs 18 x 30 Sharks

Broncos 48 x 16 Sea Eagles

Clube Cidade Jogos Pontos Sydney Roosters Sydney 24 34 Melbourne Storm Melbourne 24 34 South Sydney Rabbitohs Sydney 24 34 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 24 34 Brisbane Broncos Brisbane 24 32 Penrith Panthers Sydney 24 32 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 24 32 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 24 32 Wests Tigers Sydney 24 26 Canberra Raiders Canberra 24 22 Newcastle Knights Newcastle 24 20 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 24 18 Gold Coast Titans Gold Coast 24 18 North Queensland Cowboys Townsville 24 18 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 24 16 Parramatta Eels Sydney 24 14

Qualificatórios para as Semifinais

Dia 07/09 – Melbourne Storm x South Sydney Rabbitohs, em Melbourne

Dia 08/09 – Sydney Roosters x Cronulla Sharks, em Sydney

Qualificatórios para as Repescagens

Dia 08/09 – Penrith Panthers x New Zealand Warriors, em Sydney

Dia 09/09 – Brisbane Broncos x St. George Illawarra Dragons, em Brisbane

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Castleford 36 x 04 Catalans

Huddersfield 16 x 42 Wakefield

St. Helens 10 x 30 Wigan

Warrington 80 x 10 Hull FC