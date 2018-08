A Copa do Mundo de 2019 já tem 19 times classificado, portanto, falta apenas 1 vaga a ser definida. Ela será disputada em uma Repescagem Mundial a ser realizada em campo neutro, em Marselha (França), em novembro próximo, e a tabela de jogos já foi conhecida.

Serão 4 países disputando a vaga, enfrentando-se no sistema de todos contra todos. Canadá (o favorito, que nunca ficou de fora de uma edição sequer da Copa do Mundo), Alemanha, Hong Kong e Quênia entrarão em campo valendo vaga no Grupo B da Copa do Mundo. Alemanha, Hong Kong e Quênia jamais estiveram no Mundial.

Confira os confrontos.

Domingo, dia 11 de novembro

Hong Kong x Alemanha

Canadá x Quênia

Sábado, dia 17 de novembro

Hong Kong x Quênia

Canadá x Alemanha

Sexta-feira, dia 23 de novembro

Quênia x Alemanha

Hong Kong x Canadá

Copa do Mundo de 2019

Grupo A: Irlanda, Escócia, Japão, Rússia e Samoa

Grupo B: Nova Zelândia, África do Sul, Itália, Namíbia e o campeão da Repescagem

Grupo C: Inglaterra, França, Argentina, Estados Unidos e Tonga

Grupo D: Austrália, Gales, Geórgia, Fiji e Uruguai