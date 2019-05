A Webb Ellis Cup – a taça da Copa do Mundo de Rugby – irá do Rio de Janeiro para São Paulo e Minas Gerais. Depois de visitar o posto 2 da Praia de Copacabana na quarta a noite e na quinta ás 14h, a taça terá novos destinos no Brasil.

Nessa sexta-feira, dia 24, das 13h às 15h, a taça estará no campo do Palmeirinha, em Paraisópolis, zona Sul de São Paulo, visitando o Instituto Rugby Para Todos. Estarão presentes na ação as atletas da Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens Bianca, Leila, Eshyllen e Silvana, todas formadas pelo RPT. No mesmo dia, de manhã, a Webb Ellis Cup ainda fará uma visita à ESPN – então, olho na programação do canal.

Depois, no dia 25, sábado, a taça encerrará sua visita ao Brasil prestigiando o jogo entre Brasil e Argentina XV, no Estádio Independênia, em Belo Horizonte. A partida será às 16h.

Quer ir ao jogo e ver a taça? Clique aqui para adquirir ingressos. Haverá venda também na porta do estádio no dia do jogo.