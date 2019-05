O Webb Ellis Trophy, a Taça da Copa do Mundo de Rugby, estará no Rio de Janeiro nessa quinta-feira, dia 23. O troféu será exposto na Praia de Copacabana, Posto 2, a partir das 14h00, com direito a treino do Rio Rugby para completar o evento.

A taça chega ao Brasil como parte do Trophy Tour, um giro pelo mundo para promover a Copa do Mundo, que neste ano será no Japão, entre os dias 20 de setembro e 02 de novembro.

Mas, o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo de Rugby?

