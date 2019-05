Detentora dos direitos de diversas competições de Rugby, a ESPN recebe em seus estúdios em São Paulo nessa sexta-feira a Webb Ellis Cup, taça da Copa do Mundo de Rugby que acontece entre os dias 20 de setembro e 2 de novembro com transmissão da ESPN e WatchESPN.

Abrindo a programação diária da ESPN Brasil, o troféu estará no programa ESPN Bom Dia com apresentação de Luciano Amaral e comentários de Eduardo Tironi, Mário Marra e Djalminha. O narrador Ari Aguiar e o comentarista Antônio Martoni, tradicionais nomes das transmissões de Rugby na ESPN, também participam do programa juntamente com Agustin Danza, CEO da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

O nome do troféu é uma homenagem a William Webb Ellis, aluno da Rugby School, situada na cidade inglesa de Rugby e que teria criado o esporte ao pegar a bola com as mãos durante um jogo de futebol. A Copa do Mundo da modalidade já foi conquistada três vezes pela Nova Zelândia (1987, 2011 e 2015), duas vezes por Austrália (1991 e 1999) e África do Sul (1995 e 2007) e uma vez pela Inglaterra (2003). Os atuais campeões são os neozelandeses, que venceram a Austrália na decisão do torneio de quatro anos atrás por 34 a 17, na Inglaterra.