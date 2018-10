ARTIGO COM VÍDEOS – Os campeonatos nacionais de Austrália e Nova Zelândia estão próximos de uma definição sobre seus classificados ao mata-mata.

No NRC australiano, com uma rodada para o final, dois times já tem classificação às semifinais: Fijian Drua (de Fiji) e Western Force. Os Drua foram destaque com um jogaço em casa contra o Canberra Vikings, com vitória fijiana por 40 x 35.

Já na Mitre 10 Cup neozelandesa, são 3 os times já garantidos nas semifinais, com uma rodada para o final. Tasman e Canterbury asseguraram suas vagas com vitórias sobre Otago e Taranaki, respectivamente, ao passo que Auckland triunfou em clássico nacional sobre o quarto colocado Wellington por 29 x 24 fora de casa. Wellington decidirá sua vaga jogando fora de casa contra Taranaki, último colocado da 1ª divisão, que precisará vencer para não cair.

Na África do Sul, a Currie Cup teve uma pausa, por conta do jogaço em casa entre Springboks e All Blacks.

NRC – National Rugby Championship – Campeonato Australiano 2018

Fijian Drua 40 x 35 Canberra Vikings

Queensland Country 64 x 24 Sydney Rays

Melbourne Rising 28 x 31 Western Force

NSW Country Eagles 27 x 28 Brisbane City

Equipe Cidade(s) Jogos Pontos Fijian Drua Lautoka (Fiji) 6 23 Western Force Perth 6 22 Queensland Country Gold Coast 6 19 Canberra Vikings Canberra 6 18 Brisbane City Brisbane 6 17 Melbourne Rising Melbourne 6 8 NSW Country Eagles Orange/Tamworth 6 6 Sydney Rays Sydney 6 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- 1º ao 4º lugares = classificação às Semifinais

Mitre 10 Cup – Campeonato Neozelandês 2018

Otago 45 x 35 Bay of Plenty

Wellington 24 x 29 Auckland

Hawke’s Bay 45 x 17 Manawatu

Northland 28 x 71 Waikato

North Harbour 36 x 26 Counties Manukau

Canterbury 41 x 07 Taranaki

Southland 22 x 26 Bay of Plenty

Otago 21 x 47 Tasman

Equipes (Províncias) Apelidos Cidade(s) Jogos Pontos Premiership - 1ª divisão Tasman Makos Nelson e Blenheim 9 38 Canterbury Lambs Christchurch 9 37 Auckland Gulls Auckland 8 36 Wellington Lions Wellington 9 29 North Harbour Hibiscus Auckland (norte) 9 29 Counties Manukau Steelers Pukekohe 9 16 Taranaki Bulls New Plymouth 9 13 Championship - 2ª divisão Waikato Mooloo Men Hamilton 9 33 Hawke's Bay Magpies Napier 9 28 Otago Razorbacks Dunedin 9 25 Northland Taniwha Whangarei 9 22 Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga 9 16 Manawatu Turbos Palmerston North 9 9 Southland Stags Invercargill 8 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Premiership: 1º ao 4º ligares = classificação às Semifinais pelo título;

- Premiership: 7º lugar = rebaixamento ao Championship 2016;

- Championship: 1º ao 4º lugares = classificação às Semifinais pela promoção à Premiership 2016