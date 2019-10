ARTIGO COM VÍDEOS – Austrália e Nova Zelândia viveram as finais de seus campeonatos nacionais neste fim de semana! Tasman se tornou campeão pela primeira vez na Nova Zelândia entre os homens, ao passo que Canterbury conseguiu seu terceiro título seguido entre as mulheres. Já na Austrália o Western Force faturou a taça – a primeira com o nome Force, mas a segunda da história da franquia.

Western Force é o campeão da Austrália!

O NRC (National Rugby Championship) australiano viveu sua grande final nesse sábado, em Perth, no extremo oeste da Austrália, com o Western Force faturando de maneira irrepreensível o título do país. Vitória incontestável por 41 x 03 sobre o Canberra Vikings, em jogo de 6 tries sem resposta a favor do time da casa.

Este foi o segundo título do Force na história da competição, mas o primeiro atuando como Force. Isto porque o primeiro título foi conquistado em 2016 pelo Perth Spirit, a equipe vinculada ao Force na época que o Force atuava no Super Rugby. Depois de sua exclusão do Super Rugby, após a temporada 2017, o Force assumiu a vaga do Spirit no NRC em 2018.



Tasman é o novo dono da Nova Zelândia!

A Mitre10 Cup da Nova Zelândia (campeonato profissional de seleções provinciais) conheceu campeão inédito. É o Tasman Makos, equipes que representa as regiões de Nelson e Marlborough, no norte da Ilha do Sul da Nova Zelândia. Filiados aos Crusaders, os Makos estiveram por muito tempo à sombra de Canterbury, mas emergiram como a grande potência de 2019, faturando o título de maneira invicta. Na final, em Nelson, vitória soberana por 31 x 14 sobre o Wellington, um dos grandes do país, que não é campeão nacional desde 2000. Na final, Will Jordan marcou 2 tries para Tasman, enquanto David Havili (que não foi ao Mundial) fez outro.

Já na 2ª divisão da competição, Bay of Plenty derrotou Hawke’s Bay por emocionantes 12 x 07, na base dos penais, e assegurou sua promoção à elite.

E na terceira divisão (que não oferece promoção à segunda divisão, por contar apenas com seleções provinciais amadoras) o título ficou com North Otago, que venceu Wanganui por 33 x 19.







Canterbury hegemônico entre as mulheres

O sábado foi ainda de final da Farah Palmer Cup, o Campeonato Neozelandês Feminino, que tem dona: é Canterbury, que venceu a competição pela terceira vez seguindo, derrubando o poderoso time de Auckland por 30 x 20.

National Rugby Championship – NRC – Campeonato Australiano

FINAL

Western Force 41 x 03 Canberra Vikings, em Perth

Lista de campeões do NRC

Equipe Títulos Anos Perth Spirit/Western Force 2 2016 e 2019 Brisbane City 2 2014 e 2015 Fijian Drua 1 2018 Queensland Country 1 2017

Mitre 10 Cup – NPC – Campeonato Neozelandês

FINAL

Mitre10 Cup Premiership (1ª divisão)



Tasman 31 x 14 Wellington, em Nelson

Mitre10 Cup Championship (2ª divisão)



Bay of Plenty 12 x 07 Hawke’s Bay, em Rotorua

Heartland Championship (3ª divisão)



North Otago 33 x 19 Wanganui, em Oamaru

Lista de campeões do NPC (Mitre10 Cup)

Equipe Títulos Anos Auckland 17 1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2002, 2003, 2005, 2007 e 2018 Canterbury 14 1977, 1983, 1997, 2001, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 Wellington 4 1978, 1981, 1986 e 2000 Otago 2 1991 e 1998 Waikato 2 1992 e 2006 Bay of Plenty 1 1976 Counties Manukau 1 1979 Manawatu 1 1980 Taranaki 1 2014 Tasman 1 2019

Farah Palmer Cup – Campeonato Neozelandês Feminino

FINAL

Canterbury 30 x 20 Auckland, em Christchurch