São Lourenço, no Sul de Minas, foi o palco para o histórico 1o Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s, organizado pela Confederação Brasileira de Rugby League.

O torneio foi desenhado como de tiro curto, iniciando-se com as semifinais no último dia 27.

O primeiro jogo opôs o time da casa, o São Lourenço, e os paulistanos do Tatuapé. E a vitória coube aos Tatus, que venceram por expressivos 58 x 06.

Depois, o poderoso e favorito Bandeirantes, de São Paulo, não deu chances ao Rio de Janeiro XIII, impondo-se por 74 x 04.

- Continua depois da publicidade -

O duelo seguinte foi o amistoso feminino de nine-a-side (o League reduzido, de 9 jogadores) entre o Band e o São Lourenço, com as paulistas vencendo por 26 x 09.

Por fim, o sábado de ação ainda teve a disputa do 3o lugar, com mineiros e caricoas entrando pela segunda vez em campo no mesmo dia. O resultado do cansaço foi uma chuva de tries, com São Lourenço prevalecendo por 70 x 38.

Band e Tatuapé farão a grande final em São Paulo, em data a ser anunciada.

Top 1 – Campeonato Brasileiro de Rugby League

Dia 27/10/2018 às 09h00 – São Lourenço 06 x58 Tatuapé – Semifinal

Local: Campo do Parque das Águas – São Lourenço, MG

Dia 27/10/2018 às 13h00 – Rio de Janeiro XIII 04 x 74 Bandeirantes – Semifinal

Local: Campo do Parque das Águas – São Lourenço, MG

Dia 27/10/2018 às 15h00 – São Lourenço 70 x 38 Rio de Janeiro XIII – Disputa de 3º lugar

Local: Campo do Parque das Águas – São Lourenço, MG

Amistoso Feminino de 9s

Dia 27/10/2018 – São Lourenço 09 x 26 Bandeirantes

Local: Parque das Águas – São Lourenço, MG

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?