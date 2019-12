ARTIGO COM VÍDEOS – Nesse fim de semana, Tauranga foi o palco para o National Sevens, o Campeonato Neozelandês de Sevens, torneio disputado pelas seleções provinciais da Nova Zelândia, masculinas e femininas.

No torneio masculino, o título ficou com Waikato, derrotando Auckland na final. Já no feminino, quem soltou o grito de campeão foi Counties Manukau, equipe da brasileira Larissa Lima, que voltou de Portugal (depois de ser campeã com o Sporting da Taça Ibérica de Rugby XV) para seu time neozelandês. Larissa esteve em campo por Counties Manukau, que bateu Waikato na final por 12 x 05. Foi o segundo título nacional de Counties Manukau, que havia sido campeão em 2017, também com Larissa jogando.