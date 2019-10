Essa edição do Sport Content Meeting está mais do que especial!

Será uma noite com palestra e bate-papo sobre o 3° maior evento esportivo do planeta: A Copa do Mundo de Rugby, que está acontecendo neste momento no Japão.

E quem vai comandar o conteúdo da noite é um dos grandes especialistas do esporte no Brasil, Virgílio Franceschi Neto, que voltará do Japão pra dividir com a gente um pouco sobre:

– A história da competição e sua evolução;

– Os impactos econômicos do evento;

– O marketing que envolve o evento (ativações de patrocínio, propriedades, direitos de imagem e transmissão, etc.);

– As inovações tecnológicas da edição deste ano;

– As projeções para a final;

– E as projeções para 2023.

Esse encontro é um prato cheio para os amantes do esporte, para adquirir conhecimento, rever amigos e fazer aquele networking com uma galera que respira esporte e gestão!

Inscrições, clique aqui.