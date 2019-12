A temporada não acabou, não! A ESPN chega com muito rugby na TV entre sexta e domingo. A Heineken Champions Cup europeia (a mais importante competição de clubes da Europa) é destaque com dois jogaços na TV: na sexta tem os franceses do Racing contra os galeses do Ospreys e no sábado um clássico francês entre Toulouse e Montpellier. Porém, todos os demais jogos da 4ª rodada estarão ao vivo no Watch ESPN.

Ainda no Watch, o melhor do sevens mundial estará disponível, com a etapa da África do Sul do Circuito Mundial, com jogos masculino e femininos. O Brasil estará em campo entre as mulheres e você já pode por na agenda os jogos das Yaras:

Sexta – 10h06 – Brasil x Canadá

Sábado – 04h29 – Brasil x França

Sábado – 10h19 – Brasil x Espanha

Olho na programação completa!

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 13 de dezembro

09h00 às 15h30 – Cape Town Sevens – Circuito Mundial de Sevens – Dia 1 – Watch ESPN AO VIVO

13h30 – Dubai Sevens – Circuito Mundial de Sevens – Melhores momentos – ESPN2 VT

16h40 – Heineken Champions Cup – Racing (França) x Ospreys (Gales) – ESPN AO VIVO

16h45 – Heineken Champions Cup – Harlequins (Inglaterra) x Ulster (Irlanda) – Watch ESPN AO VIVO

23h45 – Heineken Champions Cup – Racing (França) x Ospreys (Gales) – ESPN Extra VT

Sábado, dia 14 de dezembro

03h45 às 15h30 – Cape Town Sevens – Circuito Mundial de Sevens – Dia 2 – Watch ESPN AO VIVO

09h45 – Heineken Champions Cup – Connacht (Irlanda) x Gloucester (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

09h45 – Heineken Champions Cup – Benetton Treviso (Itália) x Lyon (França) – Watch ESPN AO VIVO

11h55 – Heineken Champions Cup – Montpellier (França) x Toulouse (França) – ESPN2 AO VIVO

12h00 – Heineken Champions Cup – Saracens (Inglaterra) x Munster (Irlanda) – Watch ESPN AO VIVO

14h15 – Heineken Champions Cup – Leinster (Irlanda) x Northampton Saints (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

14h15 – Heineken Champions Cup – Glasgow Warriors (Escócia) x La Rochelle (França) – Watch ESPN AO VIVO

23h00 – Heineken Champions Cup – Montpellier (França) x Toulouse (França) – ESPN Extra VT

Domingo, dia 15 de dezembro

04h50 às – Cape Town Sevens – Circuito Mundial de Sevens – Dia 3 – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Heineken Champions Cup – Exeter Chiefs (Inglaterra) x Sale Sharks (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Heineken Champions Cup – Clermont (França) x Bath (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

22h00 – Dubai Sevens – Circuito Mundial de Sevens – Melhores momentos – ESPN2 VT

Circuito Mundial de Sevens Feminino

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 36 16 20 EUA 36 20 16 Austrália 32 18 14 Canadá 28 10 18 França 26 14 12 Rússia 18 8 10 Espanha 18 12 6 Fiji 10 2 8 Irlanda 9 6 3 Inglaterra 8 4 4 Brasil 3 1 2 Campeão por etapa

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt;



11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas

Circuito Mundial de Sevens Masculino

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 22 22 Nova Zelândia 19 19 Inglaterra 17 17 Samoa 15 15 Austrália 13 13 França 12 12 Argentina 11 11 EUA 10 10 Fiji 8 8 Canadá 7 7 Espanha 6 6 Irlanda 5 5 Quênia 4 4 Escócia 3 3 Gales 2 2 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;

Heineken Champions Cup

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 3 14 Northampton Saints Inglaterra Northampton 3 9 Lyon França Lyon 3 6 Benetton Treviso Itália Treviso 3 2 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 3 14 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 3 8 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 3 6 La Rochelle França La Rochelle 3 1 Grupo 3 Ulster Irlanda Belfast 3 12 Clermont França Clermont-Ferrand 3 11 Harlequins Inglaterra Londres 3 5 Bath Inglaterra Bath 3 2 Grupo 4 Racing França Paris 3 12 Munster Irlanda Limerick 3 11 Saracens Inglaterra Londres 3 6 Ospreys Gales Swansea 3 0 Grupo 5 Toulouse França Toulouse 3 13 Gloucester Inglaterra Gloucester 3 7 Montpellier França Montpellier 3 5 Connacht Irlanda Galway 3 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.