Atenção: Mundial de Clubes de Rugby League, o rugby de 13 jogadores. Somente o League conta com um Mundial de Clubes, algo que faz muito fã de Rugby Union ficar com inveja.

Nesse próximo dia 22 de fevereiro será disputado o World Club Challenge, o Mundial de Clubes de Rugby League, que terá os ingleses do St. Helens Saints, campeão da Super League 2019, recebendo (na cidade de St. Helens, subúrbio de Liverpool) os australianos do Sydney Roosters, o campeão da NRL 2019 e também campeão Mundial no ano passado.

A Super League é a liga inglesa, que passou a contar também com times franceses e canadenses (além de galeses nas divisões inferiores). Trata-se da grande liga do Hemisfério Norte para o Rugby League.

Já a NRL é a liga australiana, que conta com uma equipe neozelandesa também. Ou seja, trata-se da grande liga da Oceania e do Hemisfério Sul na modalidade.

Os dois times já foram campeões mundiais algumas vezes. O Sydney Roosters é simplesmente o maior campeão do Mundial, com 4 títulos (1976, 2003, 2014 e 2019), igualado com os ingleses do Wigan Warriors. Já o St. Helens Saints (arquirrival do Wigan) venceu o Mundial 2 vezes (2001 e 2007). A situação dos times da Super League se tornou difícil recentemente, com os times da NRL vencendo 7 das últimas 9 edições do Mundial. No entanto, o Roosters está diante de um tabu: jamais uma equipe foi campeã mundial por dois anos seguidos.

O jogo não terá transmissão para o Brasil.

Lista de campeões