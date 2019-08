Se você curte animes japoneses – e 2019 é o ano do Japão no rugby – você deve se lembrar do All Out, anime de 2016 com a temática do rugby.

Em ano de Copa do Mundo, a bola oval está em evidência no Japão e, claro, eles já têm outro anime sobre rugby: o Try Knights, que conta a história de Haruma Riku, um jovem que se apaixona pelo esporte no colegial.

O Try Knights é uma adaptação do mangá do mangá de Senzoku Erisawa e Shunsaku Yano de mesmo nome e foi produzido pelo Studio Gonzo, em parceria com a JRFU (a federação japonesa de rugby) e já tem seu primeiro episódio no ar. Clique aqui para assistir.