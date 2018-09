O Grupo C do Super 16 viveu suas emoções nesse fim de semana. Enquanto Curitiba, líder, e SPAC, vice, já tinham seus destinos definidos, Pé Vermelho e Templários lutavam pela permanência na elite.

O Pé Vermelho fez um primeiro tempo de gala contra o Curitiba no Superclássico Paranaense, mas acabou superado no segundo tempo, com 60 x 11 para os Touros, que confirmaram a melhor campanha da primeira fase. Enquanto isso, o Templários flertou com a vitória contra o SPAC, que salvaria o time do ABC Paulista, mas no fim o SPAC se impôs e condenou o Templários ao último lugar da chave – o que significará que o Templários aguarda o segundo melhor time paulista da Taça Tupi para uma repescagem contra o rebaixamento.

Templários batalha até o fim mas não consegue o objetivo

O Templários fez tudo o que podia para conseguir a milagrosa vitória sobre o SPAC que o tiraria da lanterna do Grupo C. Mas ela acabou não saindo.

O SPAC entrou em campo com um time bastante mudado com relação aos anteriores mas isso não impediu um início forte do Decano paulistano, que abriu logo 24 x 00 no primeiro tempo, dando a entender que conseguiria uma tranquila vitória. Raj abriu o placar com penal e ele próprio marcou o primeiro try do jogo aos 16′. Na sequência, Sedex cravou 2 tries para o time da Zona Sul, construindo sólida vantagem. Antes do intervalo, no entanto, começou a reação do Templários buscando um fio de esperança, com Baldacim e Mauazinho cravando 2 tries que fizeram o time de São Bernardo renascer. 24 x 12.

No segundo tempo, os primeiros minutos foram de pressão do SPAC, que não conseguiu voltar a aumentar o placar e, aos 58′, sofreu o troco, com o scrum poderoso do Templários levando a vantagem e o oitavo Danny marcando o terceiro try que incendiou o jogo. Ciente do perigo do 24 x 17, Raj logo chutou penal para dar mais 3 pontos ao SPAC. Mas, a reação do Templários seguiu e de novo o scrum falou mais alto com um penal try colocando o jogo em 27 x 24. O embate esquentou, houve um amarelo para cada lado e no apagar das luzes Raj guardou o último penal para assegurar o triunfo do SPAC, 30 x 24.

Pé Vermelho se despede do Super 16 com meta alcançada – Por Júlio Sodré

O Curitiba venceu o Pé Vermelho no Aterro do Lago Igapó pelo placar de 60 x 11 no outro duelo da chave, assegurando a melhor campanha de toda a fase de grupos do Super 16.

O jogo foi muito equilibrado na etapa inicial. O Curitiba anotou um try com Martin Modenutti, além de ter convertido um chute de bonificação e uma cobrança de penalidade com Marcelo Matiauda. O Pé Vermelho fez um try com o Gabriel Sanchez e converteu uma penalidade com Lucas Viñas. As equipes foram para o intervalo com o placar de 10 a 8 para o time da capital.

No segundo tempo, o Curitiba aproveitou as falhas cometidas pelos donos da casa. Thiago Evaristo e Felipe Bicudo fizeram dois tries cada. Além deles, Martin Modenutti, Marcelo Matiauda e Felipe Tissot também cruzaram o campo adversário. Marcelo Matiauda converteu seis chutes de bonificações e um de penalidade. Na reta final, o Pé Vermelho só somou três pontos com Lucas Viñas, que converteu cobrança de penalidade.

“Nosso objetivo inicial era fazer uma boa campanha na nossa temporada de estreia no Super 16. Nossa permanência mostra que temos um bom nível e estamos no caminho certo para jogar a primeira divisão. Para o próximo ano, com certeza, vamos entrar mais fortes ainda”, analisa o técnico do Pé Vermelho, William Heckler.

Resultados

Dia 01/09/2018 às 15h00 – Pé Vermelho 11 x 60 Curitiba

Árbitro: Régis Dantas

Local: Parque Aterro Igapó – Londrina, PR

Dia 01/09/2018 às 15h00 – Templários 24 x 30 SPAC

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Local: SPAC – São Paulo, SP