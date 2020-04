Ainda não é oficial, mas por conta das últimas determinações do Governo da França para a contenção da pandemia do COVID-19, já é certo que o Top 14 (o Campeonato Francês de Rugby) não terá seu retorno neste semestre.

A liga francesa, a mais rica do mundo, não poderá contar com jogos até o fim de agosto, o que significa que os cenários que previam o retorno das partidas no meio do ano não serão mais possíveis. A temporada 2020-21 está marcada para ter seu início no dia 5 de setembro, o que sugere que a temporada 2019-20 deverá ser cancelada.

Resta agora um anúncio oficial da liga francesa sobre qual será o desfecho e seus desdobramentos (isto é, se haverá uma equipe campeã, equipes classificadas à próxima Heineken Champions Cup e times rebaixados/promovidos).

A decisão poderá ter sério impacto sobre as pretensões de continuidade da temporada da Heineken Champions Cup e da Challenge Cup, as copas europeias.

- Continua depois da publicidade -

A Ligue 1, o Campeonato Francês de Futebol, já confirmou o encerramento de sua temporada.

Até o momento, a classificação era a seguinte:

Clube Cidade Jogos Pontos Bordeaux-Bègles Bordeaux 17 61 Lyon Lyon 17 53 Racing Paris 17 46 Toulon Toulon 17 45 La Rochelle La Rochelle 17 42 Clermont Clermont-Ferrand 17 41 Toulouse Toulouse 17 40 Montpellier Montpellier 17 37 Bayonne Bayonne 17 33 Castres Castres 17 33 Brive Brive-la-Gaillarde 17 33 Pau Pau 17 28 Agen Agen 17 26 Stade Français Paris 17 25

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto