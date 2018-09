ARTIGO COM VÍDEOS – Hora de dar atenção à Top League japonesa! Dan Carter ainda não estreou, já que as fortes chuvas e os reflexos do terremoto em Hokkaido culminaram na suspensão do jogo entre Kobelco Steelers, time de Carter, e os Blues de Munakata. A partida será disputada no ultimo fim de semana de setembro.

Os Red Dolphins fizeram uma partida parelha com contra os Shuttles. O fullback dos golfinhos, Sam Greene fez um belo try, dominando a bola com muita perícia. O Honda Heat freou a ofensiva dos Eagles. As águias venciam até o segundo tempo, por 12 a 10, quando Pasuka Mapakaitolo foi amarelado. O placar final deste certame foi 19 a 19.

Suntory Sungoliath e Yamaha Júbilo venceram pelo mesmo placar seus compromissos, no mesmo campo, na mesma data. Os placares de 18 a 20 trouxeram alguns números importantes para a liga. Goromaru capitaneou o Júbilo para a vitória contra os Spears e ainda assumiu a artilharia da liga com 23 pontos. Os amarelos de Tóquio derrotaram os Shining Arcs em uma outra ocasião onde os cartões tiveram influência direta no final da partida. A equipe de Tóquio lidera a conferência vermelha.

Se faltaram pontos em outras partidas, estes sobraram nos 79 entre Coca-Cola e Wild Knights. Foram dez tries dos cavaleiros selvagens com Itsuki Onishi , Keisuke Moriya, Atsushi Sakate), Matt Todd, dobradinha de Kenki Fukuoka, Rikiya Matsuda, Digby Ioane, Akihito Yamada e Harold Vorster. Shotaro Tsuoka até diminuiu para os Red Sparks mergulhando no ingoal por duas vezes, mas o placar terminou em 62 a 17 para a equipe da Panasonic.

A indisciplina na primeira metade do confronto entre NEC Green Rockets e Verblitz propiciou uma vitória tranquila pra o time de Toyota. Os Rockets passaram quase todo o jogo com zero no placar até os 10 minutos finais, com o try de Taro Kenjo, quando a equipe perdia por 26 a 0. Ainda coube um penal de Clinton Swart para ampliar a tranquila vitória. Placar final: 29 a 5.

O Ricoh Black Rams comemorou o centésimo jogo de Michael Broadhurst com a camisa preta. O jogador da seleção japonesa foi homenageado no final do certame. A vitória foi da equipe dos Brave Lupus, com dois tries do all black Richard Kahui. 20 a 17.

5.302 torcedores foi a média de publico da segunda rodada, 7.884 no acumulado da liga. Os mais indisciplinados são os Rockets com 3 dos 16 amarelos mostrados até aqui. Não houve ainda algum jogador expulso.

Na próxima rodada acontecerá o super jogo entre Suntory Sungoliath versus Kobelco Steelers. A estreia de Dan Carter poderá ser escrita no Príncipe Chichibu, templo do rugby asiático. Os Brave Lupus serão testados contra os Wild Knights.

Escrito por: Leandro Vieira

Top League – Campeonato Japonês 2018

Steelers x Blues – adiado

Shining Arcs 18 x 20 Sungoliath

Shuttles 15 x 12 Red Dolphins

Green Rockets 05 x 29 Verblitz

Spears 18 x 20 Jubilo

Red Sparks 17 x 62 Wild Knights

Heat 19 x 19 Eagles

Black Rams 17 x 20 Brave Lupus

Clube Prefeitura Jogos Pontos Grupo A Suntory Sungoliath Tóquio 2 8 Toyota Industries Shuttles Nagoya 2 8 Hino Red Dolphins Tóquio 2 6 Toyota Verblitz Toyota 2 6 Kobelco Steelers Kobe 1 4 NTT Shining Arcs Chiba 2 2 NEC Green Rockets Chiba 2 1 Munakata Sanix Blues Munakata 1 0 Grupo B Panasonic Wild Knights Gunma 2 9 Yamaha Jubilo Shizuoka 2 9 Canon Eagles Tóquio 2 6 Ricoh Black Rams Tóquio 2 5 Toshiba Brave Lupus Tóquio 2 5 Honda Heat Suzuka 2 3 Kubota Spears Chiba 2 2 Coca-Cola West Red Sparks Fukuoka 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 4 primeiros colocados de cada grupo vão às quartas de final;