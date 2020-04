Neste período de paralisação, o World Rugby vem fazendo várias eleições com o público e neste fim de semana a votação foi sobre quem é a jogadora mais rápida do Circuito Mundial de Sevens Feminino.

A brasileira Thalia “Mulan” Costa, do Delta, do Piauí, foi a vencedora da eleição!

There was no catching her! ⚡️

Thalia Costa is crowned the fastest #HSBC7s women’s player, as voted for by you! 👑 pic.twitter.com/QRzRipwull

— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) April 18, 2020