ARTIGO COM VÍDEOS – No dia 15 de julho de 2000 All Blacks e Wallabies produziram o jogo que é conhecido como o “maior de todos os tempos”, ou melhor, “the match played in heaven” (a partida jogada no céu). Foi um duelo pelo Tri Nations (atual Rugby Championship) em Sydney (Austrália), com um público incrível de 109,879 torcedores vendo duas equipes recheadas de craques. A Austrália era a atual campeã mundial (tendo erguido a taça em 1999), enquanto a Nova Zelândia era, como sempre, considerada um dream teamn.

O jogo que terminou em épicos 39 x 35 para a Nova Zelândia, com try vencedor de Jonah Lomu, capturando o imaginário coletivo da época, que estava ainda se acostumando com o rugby sendo um esporte profissional do mais alto nível (já que o profissionalismo só fora liberado em 1995). O melhor do melhor! Veja os tries ou então o jogo na íntegra!