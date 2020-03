The Rugby Championship deverá ser reduzido no ano que vem. A competição que envolve Nova Zelândia (All Blacks), Austrália (Wallabies), África do Sul (Springboks) e Argentina (Los Pumas). A informação vem do jornal New Zealand Herald, que revelou o formato que vem sendo trabalhado para 2021. Segundo a reportagem, o Championship terá turno único, abandonando o atual formato de turno e returno.

O formato de turno único é usado atualmente apenas nos anos de Copa do Mundo, mas a redução permanente é vista como uma forma de valorizar cada partida, criando uma disputa mais intensa pelo título.

A possibilidade do turno único já fora antes cogitada por conta de uma possível entrada do Japão no campeonato, mas tal possibilidade não foi levantada pela reportagem.