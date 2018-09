Sábado será de grandes atrações na ESPN com o Rugby Championship, claro, trazendo emoções do melhor do rugby mundial. Novamente, os jogos serão bem cedo, começando às 04h35, com o superclássico mundial entre All Blacks e Springboks. Depois, às 07h00, será a vez dos Pumas encararem os Wallabies. Nova Zelândia e África do Sul seguido por Austrália e Argentina. Quer mais?

Tem! E é rugby nacional, com o Facebook da Federação Paulista exibindo ao vivo a grande final do Paulista B entre Engenharia Mackenzie e Tornados Indaiatuba a partir das 13h30.

Por fim, o Watch ESPN ainda terá 3 jogos ao vivo da Premiership inglesa. Então, ponha já na agenda.

*Horários de Brasília

Sábado, dia 15 de setembro



04h35 – The Rugby Championship – All Blacks x Springboks – ESPN2 – AO VIVO

06h55 – The Rugby Championship – Wallabies x Pumas – ESPN2 – AO VIVO

10h45 – Gallagher Premiership – Exeter Chiefs x Sale Sharks – Watch ESPN – AO VIVO

11h00 – Gallagher Premiership – Northampton Saints x Saracens – Watch ESPN – AO VIVO

11h00 – Gallagher Premiership – Worcester Warriors x Newcastle Falcons – Watch ESPN – AO VIVO

13h30 – Campeonato Paulista Série B – FINAL: Engenharia Mackenzie x Tornados Indaiatuba – Facebook FPR – AO VIVO

17h30 – The Rugby Championship – Wallabies x Pumas – ESPN2 – VT

Domingo, dia 16 de setembro

12h00 – The Rugby Championship – Wallabies x Pumas – ESPN2 – VT

12h15 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito

Segunda-feira, dia 17 de setembro

18h00 – The Rugby Championship – All Blacks x Springboks – ESPN2 – VT