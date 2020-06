A possibilidade que vem ganhando mais força nos debates sobre o restante da temporada 2020 para o rugby do Hemisfério Sul é a realização do Rugby Championship entre outubro e novembro com jogos em sede única.

Isto é, a competição anual que reúne All Blacks (Nova Zelândia), Springboks (África do Sul), Wallabies (Austrália) e Pumas (Argentina) poderia ser inteiramente jogada em uma única cidade neste ano, com apenas 3 rodadas. Sydney, na Austrália, vem sendo cogitada como o palco para os jogos.

Originalmente, a competição estava agendada para ser disputada entre agosto e setembro, com jogos de idade e volta entre os quatro países. Porém, por conta da pandemia, tais viagens devem se tornar impraticáveis.

Com tal proposta, as visitas que tais países fariam em novembro à Europa poderiam ser canceladas ou remanejadas. Fiji e Japão, no entanto, planejam visitar os europeus em novembro e as seleções europeias poderão realizar amistosos entre si no mês caso não recebam os gigantes do Championship.