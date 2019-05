Finalmente saiu a tabela de jogos do Rugby Championship, que já era conhecida, mas carecia de oficialização.

Neste ano, como ocorre sempre em ano de Copa do Mundo, o Championship – torneio entre Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina – será em turno único, com um jogo entre cada seleção.

A Argentina e a Austrália terão a vantagem de 2 jogos em casa cada e apenas 1 fora. Os argentinos ainda confirmaram que mandarão o jogo contra a Nova Zelândia no dia 20 de julho mais uma vez no estádio do Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, ao passo que o duelo contra os Springboks será em Salta, no noroeste do país.

Ao final do campeonato ainda haverá um fim de semana extra de amistosos, para todos os países jogarem duas vezes em casa nessa preparação para o Mundial. Na verdade, não serão bem amistosos, pois o segundo All Blacks contra Wallabies, por exemplo, valerá pela Bledisloe Cup.

Dia 20/07 – Argentina x Nova Zelândia, em Buenos Aires (Vélez Sarsfield)

Dia 20/07 – África do Sul x Austrália, em Joanesburgo (Ellis Park)

Dia 27/07 – Nova Zelândia x África do Sul, em Wellington

Dia 27/07 – Austrália x Argentina, em Brisbane

Dia 10/08 – Austrália x Nova Zelândia, em Perth*

Dia 10/08 – Argentina x África do Sul, em Salta

Amistosos

Dia 17/08 – Nova Zelândia x Austrália, em Auckland (Eden Park)*

Dia 17/08 – África do Sul x Argentina, em Pretória

*Bledisloe Cup