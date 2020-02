O Corinthians, nova franquia brasileira para a Superliga sul-americana (SLAR), tem mais 5 atletas confirmados em seu elenco, que já chega a 20 atletas, comandados pelo treinador Fernando Portugal.

O elenco segue misturando atletas experientes com jovens:

Moisés Duque (São José): abertura e centro, 32 anos (55 caps);

Henrique “Caminhoneiro” Ribeiro (Pasteur): pilar, 21 anos;

Vincent Quirino (São José): centro, 21 anos;

Gabriel Quirino (São José): centro, 21 anos;

Ádrio de Melo (Pasteur), terceira linha, 19 anos;

Pedro Bengaló (Poli), pilar, 25 anos;

Moisés Duque é o grande nome do anúncio desta terça-feira, sendo hoje o atleta na história com mais caps (jogos oficiais) pelos Tupis, com 55. Pedro Bengaló, pilar da Poli, oriundo do rugby português, também está no grupo. Os outros 4 anunciados são todos oriundos da seleção brasileira M20 do ano passado, com Adrio e Henrique do Pasteur e com os irmãos gêmeos joseenses Vincent e Gabriel. Vincent, Gabriel e Adrio estão na seleção de sevens que está jogando no momento o World Rugby Sevens Challenger Series.

Nomes confirmados na semana passada:

Temos a lista dos primeiros atletas confirmados para vestir a camisa do Timão!#PaixaoSemLimites pic.twitter.com/W85TLUmiu4 — Corinthians Rugby Oficial (@CorinthiansSLAR) February 13, 2020

SEXTOU! E por isso hoje temos mais 5 atletas confirmados para atuar pelo Timão na Super Liga Americana de Rugby.#PaixaoSemLimites pic.twitter.com/tuRo3xo4g8 — Corinthians Rugby Oficial (@CorinthiansSLAR) February 14, 2020