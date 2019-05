Três jogos movimentam a Série B nesse fim de semana, que chega à sua terceira rodada com direito a rodada dupla na Arena Paulista e muita ação por um lugar no G4 e para sair das últimas colocações.

A rodada abre com o ABC tentando manter o caminho das vitórias contra o Urutu, equipe que flertou com a vitória em suas duas partidas, mas que ainda não conseguiu terminar o jogo na frente no placar e ainda tem os perigosos Jadson e Italo em campo como esperança de pontos para sair da incômoda penúltima posição. Pelo lado dos Carneiros, além da boa forma de Lucas Barreiro até aqui, conta a seu favor o histórico de 2 vitórias em confrontos entre as equipes, mas onde o equilíbrio deve ser chave, já que nunca houve partida com diferença superior a 5 pontos entre as equipes.

Engenharia Mackenzie e Tucanos vem logo em seguida, onde os engenheiros tentarão mostrar todo seu domínio até então no campeonato contra os visitantes de São João da Boa Vista em um confronto cheio de rivalidade que culminou na decisão da Série C em 2017, e segue na Série B, com histórico favorável aos engenheiros em três vitórias contra uma, apesar do último confronto terminar com vantagem de apenas 3 pontos para o time da capital. A equipe de Chino Benitez – que participou dessa semana do Mesa Oval – terá muito trabalho e espera que o entrosamento adquirido no Mineiro seja suficiente para enfrentar uma equipe com muitas qualidades e que não só é líder do campeonato como também conta com o artilheiro e tryman até o momento, Josué Bennati e Paulo Crud, respectivamente.

Lechuza e Rio Branco fazem confronto inédito e fecham a rodada no duelo entre recém-promovido contra o recém-rebaixado dentro do Paulista B. Os Pelicanos se mantém invictos no campeonato, com duas vitórias e seguem firme em sua luta para retornar à elite em 2020, ao passo que os Corujas venceram ninguém menos que o Piratas na última rodada, e contam mais uma vez com o fator casa para chegar no G4 e se estabelecer de vez como uma das forças da divisão na temporada.

Campeonato Paulista B – semana 5

Dia 04/05/2019 às 10h – ABC X Urutu

Árbitro: Renato Scalérico

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Danilo Silva

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 04/05/2019 às 12h – Engenharia Mackenzie X Tucanos

Árbitro: Mariano de Goycoechea

Auxiliares de linha: Tomas de Goycoechea e Danilo Silva

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 05/05/2019 às 15h – Lechuza X Rio Branco

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Talles Silva

4º árbitro: Otavio Costa

Local: Campo do Sorocabana – Sorocaba, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie São Paulo 10 2 2 0 0 2 0 98 31 67 São Carlos São Carlos 9 2 2 0 0 1 0 54 12 42 Rio Branco São Paulo 9 2 2 0 0 1 0 54 27 27 Piratas Americana 5 2 1 0 1 1 0 48 53 -5 ABC Santo André 5 2 1 0 1 1 0 51 69 -18 Lechuza Sorocaba/Votorantim 4 1 1 0 0 0 0 22 13 9 Tucanos São João da Boa Vista 3 2 0 0 2 1 2 38 44 -6 Jaguars Jaguariúna 2 2 0 0 2 1 1 41 86 -45 Urutu São Paulo 1 2 0 0 2 0 1 41 55 -14 São Bento São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 7 64 -57

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista C

10º colocado = Rebaixamento direto