ARTIGO COM VÍDEO – Nesta sexta-feira, Tonga e Canadá entraram em campo em Fiji em jogo isolado pela última rodada da Copa das Nações do Pacífico (World Rugby Pacific Nations Cup), cuja conclusão será sábado com Japão contra Estados Unidos e Fiji versus Samoa.

O duelo entre Tonga e Canadá valia a luta contra a última colocação, entre dois times derrotados nas duas primeiras rodada e que estavam pressionados por evolução, pensando na Copa do Mundo. A partida foi de domínio de Tonga, que provou sua superioridade abrindo 19 x 08 na primeira etapa, com tries de Halaifonua (após scrum), Lolohea e Hingano (punindo o erro canadense no lateral), com os Canucks descontando com o experiente Jeff Hassler apenas pouco antes da pausa.

Tonga abriu a segunda etapa mais intensa e, superior fisicamente, logo marcou novo try, com Talakai. Somente nos 20 minutos finais o Canadá esboçou reação. Parfrey cruzou o in-goal aos 64′, mas aos 71′ Vailanu cravou o try que decretava a vitória dos ‘Ikale Tahi. No finzinho, o Canadá ao menos fez dois tries para sair de campo com um bônus defensivo, pelas mãos dos pontas artilheiros DTH van der Merwe e Hassler. Tonga 33 x 23, números finais.

Antes do Mundial, Tonga ainda enfrentará os australianos do Western Force, no dia 24 de agosto, Fiji no dia 31 e a Nova Zelândia (All Blacks) no dia 7 de setembro. Já o Canadá encarará os irlandeses do Leinster no dia 24, a seleção da província canadense da Colúmbia Britânica (British Columbia) no dia 30 e os Estados Unidos no dia 7 de setembro.



- Continua depois da publicidade -

33 23

Tonga 33 x 23 Canadá, em Lautoka (Fiji)

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Tonga

Tries: Halaifonua, Lolohea, Hingano, Talakai e Vailanu

Conversões: Takulua (3) e Fosita (1)

1 Paea Fa’anunu, 2 Paul Ngauamo, 3 Siua Halanukonuka, 4 Leva Fifita, 5 Sam Lousi, 6 Steve Mafi, 7 Fotu Lokotui, 8 Zane Kapeli, 9 Tane Takulua, 10 James Faiva, 11 Viliami Lolohea, 12 Siale Piutau (c), 13 Mali Hingano, 14 Afa Pakalani, 15 Tevita Halaifonua;

Suplentes: 16 Elvis Taione, 17 Latu Talakai, 18 Ben Tameifuna, 19 Sione Vailanu, 20 Dan Faleafa, 21 Leon Fukofuka, 22 Latiume Fosita, 23 Cooper Vuna;

Canadá

Tries: Hassler (2), Parfrey e Van Der Merwe

Penais: McRorie (1)

1 Djustice Sears-Duru, 2 Eric Howard, 3 Matt Tierney, 4 Mike Sheppard, 5 Evan Olmstead, 6 Kyle Baillie, 7 Lucas Rumball, 8 Tyler Ardron (c), 9 Phil Mack, 10 Gordon McRorie, 11 DTH van der Merwe, 12 Ciaran Hearn, 13 Ben LeSage, 14 Jeff Hassler, 15 Peter Nelson;

Suplentes: 16 Benoît Pifféro, 17 Hubert Buydens, 18 Cole Keith, 19 Luke Campbell, 20 Matt Heaton, 21 Jamie Mackenzie, 22 Nick Blevins, 23 Patrick Parfrey;