ARTIGO COM VÍDEOS – Hoje eles são menos frequentes, mas no passado era muito comum as seleções nacionais enfrentarem clubes ou selecionados regionais (e franquias regionais, a partir de 1995). Vamos a uma lista de grandes vitórias de tais equipes sobre as seleções das potências mundiais! Houve muitas outras, mas escolhemos 10 que tiveram grande impacto nos anos que ocorreram e que conseguimos os vídeos. Alguns jogos notáveis ficaram de fora por não encontrarmos as filmagens.

Clubes de convite, como os Barbarians, não entram para esta lista, pois eles têm liberdade de formarem seleções mundiais especiais para cada jogo.

10 – Queensland (Austrália) 15 x 11 British and Irish Lions, em 1971



9 – Western Province (África do Sul) 12 x 11 Nova Zelândia, em 1976



8 – Otago (Nova Zelândia) 37 x 24 British and Irish Lions, em 1993



7 – Costa Basca (França) 18 x 12 Nova Zelândia, em 1990



6 – Llanelli 13 x 09 06 Austrália, em 1992



5 – Swansea (Gales) 21 x 06 Austrália, em 1992



4 – Llanelli (Gales) 09 x 03 Nova Zelândia, em 1972



3 – Newport (Gales) 03 x 00 Nova Zelândia, em 1963



2 – North of England 21 x 09 Nova Zelândia, em 1979



1 – Munster (Irlanda) 12 x 00 Nova Zelândia, em 1978