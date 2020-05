ARTIGO COM VÍDEOS – Você sabe quem são os jogadores que mais fizeram tries na história do rugby de seleções? Vamos ao que seria um “Top 10”, mas que virou Top 11, dos jogadores que mais cruzaram o in-goal na história. Como não poderia deixar de ser, a era profissional do rugby (após 1995) produziu a maioria desses artilheiros, pois passou a haver mais jogos no calendário.

9, 10, 11 – Chris Cullen, Joe Rokocoko e Julian Savea (todos da Nova Zelândia): 46 tries







8 – Brian O’Driscoll (Irlanda e Lions), 47 tries, entre 1999 e 2014





7 – Doug Howlett (Nova Zelândia): 49 tries, entre 2000 e 2007





6 – Rory Underwood (Inglaterra e Lions): 50 tries, entre 1984 e 1996







5 – Hirotoki Onozawa (Japão): 55 tries, entre 2001 e 2013



4 – Shane Williams (Gales e Lions): 60 tries, entre 2000 e 2011





3 – David Campese (Austrália): 64 tries, entre 1982 e 1996





2 – Bryan Habana (África do Sul): 67 tries, entre 2004 e 2016





1 – Daisuke Ohata (Japão): 69 tries, entre 1996 e 2006