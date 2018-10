ARTIGO COM VÍDEOS – Entre o início dos amistosos internacionais o Top 14 francês continua a todo vapor. O Clermont (1º) continua reinando soberano e nesse final de semana atropelou, em casa, o atual campeão Castres (9º) enquanto o Stade Français (2º) se mostra como única equipe a ameaçar o domínio dos amarelos batendo em Paris o bom time do Montpellier (7º). Na parte de baixo o drama do Toulon (13º) continua, batido em casa pelo La Rochelle (8º), entrando pela primeira vez na zona de rebaixamento.

O Clermont continua a reinar absoluto na França, a equipe recebeu o atual campeão Castres e saiu de campo com uma excelente vitória por 41 a 6, controlando todos os aspectos do jogo. Apesar de o campeonato estar no início os amarelos já despontam como grandes favoritos. Penaud, Betham, Raka, Cancoriet e Yato marcaram os tries.



Na segunda posição o Stade Français, depois de diversas temporadas ruins, se consolida como grande adversário do Clermont, a equipe recebeu em Paris o vice-campeão Montpellier, vencendo por 25 a 20 em um jogo muito bem jogado. Vuidravuwalu marcou o primeiro try do time rosa, mas o ex All Blacks Aaron Cruden responde com try para o Montpellier. Antes do intervalo Fickou fez o segundo try parisiense, mas os azuis seguiram vivos no segundo tempo e Kornath, aos 70′, virou o placar. Mas o Stade Français deu a palavra final com o try salvador aos 76′ de Macalou.



No meio da tabela tudo continua em aberto com apenas quatro pontos separando o terceiro do nono colocado. Nesse grupo o Toulouse (3º) teve a missão mais fácil viajando para enfrentar o Perpignan (14º). Apesar do incentivo da fanática torcida catalã o time é tecnicamente muito ruim e acabou atropelado pelos visitantes por 36 a 18, o que deixa os donos da casa como única equipe ainda sem vencer até agora.



No duelo entre adversários diretos o Bordeaux (5º), jogando na terra dos vinhos, fez jus a fama de imprevisível batendo o Lyon (6º) por 35 a 13 com direito ao ponto bônus ofensivo conquistado no último minuto com try de Lesgourgues.



Fechando a boa rodada para os parisienses o Racing (4º) jogando na cidade luz bateu o Pau (10º) por 48 a 28 no jogo mais animado da rodada. Chat, Joseph e Volavola fizeram os tries do Racing no primeiro tempo, seguidos na segunda etapa por Vakatawa e por 2 tries finais do argentino Imhoff.



A rodada foi bem agitada para a as equipe na parte de baixo da tabela o Toulon (13º) recebeu o La Rochelle (8º) em uma boa chance para se recuperar na tabela. Mas pôs tudo a perder fazendo uma péssima partida, não colocando a bola no chão nenhuma vez, saindo derrotado por 13 a 9. Entrando pela primeira vez na zona de rebaixamento e acendendo o alerta vermelho para a equipe que, apesar do elenco milionário, não consegue performar e começa a temporada seriamente ameaçada pelo rebaixamento.O único try do jogo saiu logo aos 5′ com o neozelandês Ihaia West marcando para o La Rochelle.



No duelo dos desesperados Agen (12º), jogando em casa, ficou no empate como Grenoble (11º) em 9 a 9 em um jogo tecnicamente fraco mas que no final foi bom para as duas equipes que terminam o fim de semana com dois pontos na conta e fora da zona de rebaixamento.





Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Clermont 41 x 06 Castres

Racing 48 x 28 Pau

Perpignan 18 x 36 Toulouse

Agen 09 x 09 Grenoble

Stade Français 25 x 20 Montpellier

Bordeaux 35 x 13 Lyon

Toulon 09 x 13 La Rochelle

Clube Cidade Jogos Pontos Clermont Clermont-Ferrand 8 30 Stade Français Paris 8 27 Toulouse Toulouse 8 24 Racing Paris 8 22 Bordeaux-Bègles Bordeaux 8 22 Lyon Lyon 8 21 Montpellier Montpellier 8 21 La Rochelle La Rochelle 8 21 Castres Castres 8 19 Pau Pau 8 17 Grenoble Grenoble 8 12 Agen Agen 8 11 Toulon Toulon 8 10 Perpignan Perpignan 8 3

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Escrito por: Diego Gutierrez