ARTIGO COM VÍDEOS -A espera acabou o Top 14 retornou oficialmente neste final de semana. As equipes mais ricas do mundo voltaram a campo pela primeira vez na temporada. Os milionários Toulon, Racing e Montpellier saem como favoritos, mas as equipes menores também podem surpreender e devem dar muito trabalho, como ficou provado essa rodada. E deles, Toulon e Montpellier começaram perdendo para Clermont e para o campeão (mas humilde) Castres, respectivamente, enquanto largou bem.

O jogo mais esperado da rodada ficou para o domingo, o atual campeão Castres viajou para enfrentar o Montpellier repetindo a final da temporada passada, e mais uma vez os visitantes lavaram a melhor, vencendo por 25 a 20, encerrando uma sequencia de treze vitórias seguidas do Montpellier jogando em casa. O psicológico pesou e os visitantes controlaram a partida, mas quase colocaram tudo a perder quando tomaram um cartão amarelo no final do jogo, terminando a partida sobre muita pressão dos donos da casa, que tiveram dois tries anulados pelo árbitro de vídeo. Para o Castres marcaram os tries o sul-africano e novo contratado Spedding, 2 vezes, e o uruguaio Capó Ortega.



Sempre badalado e estrelado, o Toulon novamente decepcionou. A equipe da Provença, jogando em casa, foi atropelada pelo Racing, que venceu por 25 a 9, com destaque para o abertura escocês Finn Russel, autor de dois tries. Os parisienses vêm de perder sua segunda final seguida de Champions Cup, mas ao que tudo indica não se abalaram e começam o ano como uma das equipes mais fortes da Europa. O Toulon geralmente começa a temporada pressionado e precisa reencontrar o rugby que fez o time famoso.



Clermont e Stade Français, dois gigantes do rugby europeu terminaram temporada passada na parte de baixo da tabela, muito pressionados pela torcida, mas se depender da primeira rodada os fãs podem voltar a sorrir, com os dois times vencendo bem seus jogos. Os amarelos receberam o Agen, protagonizando um duelo ofensivo que terminou 63 a 23 para os donos da casa, enquanto os parisienses viajaram para bater o recém-promovido Perpignan por 46 a 15. Os adversários são considerados fracos, fortes candidatos ao rebaixamento, mas a vitória, de qualquer maneira, é positiva para o moral das duas equipes.





O primeiro empate da temporada foi protagonizado por Lyon e Toulouse, que ficaram no 16 a 16, jogando em Lyon. Os donos da casa, semifinalistas temporada passada, continuam a evoluir e podem surpreender novamente essa temporada, o resultado não é de todo ruim se considerarmos a qualidade dos Occitanos, que também vem forte.



Duas equipes que tentar crescer e se juntar aos favoritos La Rochelle e Bordeaux jogaram em casa conquistando resultados positivos diante de dois adversários fracos. Os Atlânticos receberam o Grenoble, que volta a primeira divisão, e tiveram de trabalhar muito para vencer por 28 a 21 enquanto o time da terra dos vinhos atropelou o Pau por 41 a 19 em verdadeira demonstração de força.







Provence e Nevers brilham na Pro D2

Dois times que perderam na estreia foram destaque na segunda rodada da segunda divisão. O Provence, que fez 48 x 18 no Aurillac, e o Nevers, que marcou 53 x 13 no novato Bourg en Bresse. O Biarritz decepcionou e perdeu para o Montauban, que mostra que é um dos favoritos de novo, por 16 x 15, ao passo que o Brive e o Oyonnax se ewrgueram das derrotas na estreia e venceram Colomiers e Vannes, 27 x 17 e 30 x 29. Já Bayonne e Mont de Marsan ficaram no empate de 28 x 28 em um dos jogos mais aguardados da jornada.





Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Perpignan 15 x 46 Stade Français

Bordeaux 41 x 19 Pau

Lyon 16 x 16 Toulouse

La Rochelle 28 x 21 Grenoble

Clermont 67 x 23 Agen

Toulon 09 x 25 Racing

Montpellier 20 x 25 Castres

Clube Cidade Jogos Pontos Clermont Clermont-Ferrand 1 5 Stade Français Paris 1 5 Bordeaux-Bègles Bordeaux 1 5 Racing Paris 1 5 La Rochelle La Rochelle 1 4 Castres Castres 1 4 Toulouse Toulouse 1 2 Lyon Lyon 1 2 Montpellier Montpellier 1 1 Grenoble Grenoble 1 0 Toulon Toulon 1 0 Pau Pau 1 0 Perpignan Perpignan 1 0 Agen Agen 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2018-19

Montauban 16 x 15 Biarritz

Provence 48 x 18 Aurillac

Carcassonne 18 x 15 Angoulême

Brive 27 x 17 Colomiers

Nevers 53 x 13 Bourg en Bresse

Béziers 37 x 26 Massy

Oyonnax 30 x 29 Vannes

Bayonne 28 x 28 Mont de Marsan

Clube Cidade Jogos Pontos Béziers Béziers 2 8 Montauban Montauban 2 8 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 2 7 Nevers Nevers 2 6 Provence Aix-en-Provence 2 6 Bayonne Bayonne 2 6 Biarritz Biarritz 2 5 Oyonnax Oyonnax 2 5 Carcassonne Carcassonne 2 5 Brive Brive 2 4 Colomiers Colomiers 2 4 Aurillac Aurillac 2 4 Vannes Vannes 2 3 Angoulême Soyaux-Angoulême 2 2 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 2 2 Massy Massy (Paris) 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Escrito por: Diego Gutierrez