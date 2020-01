Ano novo e o Top 14 continua com tudo. O Bordeaux (1º) não teve dificuldade para bater em casa o Bayonne (11º) se mantendo isolado na liderança, seguido de perto pelo Lyon (2º) que venceu fora de casa o Agen (14º). O destaque da rodada porém vai para o Stade Français (13º) que em Paris venceu o clássico diante do Toulouse (7º) fazendo a melhor partida em muitos anos e deixando a última colocação.

O Bordeaux segue dominando a competição e continua sem ser ameaçado. A vítima dessa semana foi o Bayonne, que viajou para a terra dos vinhos e acabou derrotado por 22 a 3. Com estádio cheio os donos da casa não foram ameaçados, jogando o suficiente para conquistar o ponto bônus ofensivo e se manter a 11 pontos do terceiro colocado. Os bascos perderam o gás e começam a ver a zona de rebaixamento cada vez mais perto.

Pressionado e sem jogar bem o Lyon conquistou uma vitória épica fora de casa contra o Agen por 13 a 12. Os visitantes não conseguiram manter o ritmo depois do final da copa do mundo e uma série de resultados ruins aproximou o time da terceira colocação. Nesse final de semana mais uma vez a equipe vinha jogando mal, indo para o intervalo perdendo por 12 a 0 diante do fraco Agen. Na segunda etapa, porém os Lobos conseguiram encontrar o ritmo dominando a partida e virando o jogo nos minutos finais, o resultado é fundamental para o moral da equipe e mantém o time firme na segunda colocação, o Agen por outro lado cai para a lanterna com o risco de ser o novo Perpignan.

- Continua depois da publicidade -

Esse foi final de semana de Clássico. Stade Français e Toulouse mais uma vez entram em campo em Paris para uma das partidas mais tradicionais do rugby francês com os donos da casa vencendo por 30 a 18. Um torcedor desavisado não acreditaria que estava vendo uma partida entre o lanterna e o atual campeão, o time da cidade luz dominou do começo ao fim com um rugby ágil aproveitando as extremidades do campo, o Toulouse não encontrou maneira de reagir e anotou o primeiro try apenas aos 26’ da segunda etapa. Com o resultado o Stade Français saiu da lanterna e mais importante não perde a três jogos e pela primeira vez em muito tempo tem uma atuação que empolga a torcida. Os occitanos, que vinham de uma sequência quase perfeita tanto no Top 14 quanto no europeu, foram surpreendidos pela vontade e eficiência dos donos da casa e caem para o meio da tabela deixando Lyon e Toulon se distanciarem.

O Castres (12º) é o pior visitante do Top 14 e nesse final de semana manteve a sina. A equipe viajou para enfrentar o Toulon (3º) entregando o resultado de bandeja para os donos da casa, os visitantes receberam quatro cartões amarelos na primeira etapa e foram para o intervalo já com a derrota assegurada. O time da Provence, que vem embalado, não teve dificuldades para dominar os adversários, indo para o intervalo com uma vantagem de 26 pontos no placar e encerrando a partida em 43 a 3. O Toulon se beneficia da derrota do Toulouse para assumir a terceira colocação e mantém no encalço do Lyon.

O final de semana foi bom para os times de Paris e, assim como o Stade Français, o Racing (5º) não teve dificuldades para bater, jogando na cidade luz, o Clermont (8º) por 27 a 19. Os visitantes fizeram uma partida atípica, muito ineficientes dando diversas chances para time azul e brando. O resultado mantém ambas as equipes no pelotão do meio, segurando o Clermont que tinha a chance de encostar nos líderes.

A Section Paloise (10º) é uma das equipes mais humildes do Top 14 e que tradicionalmente tem como objetivo não cair. Esse ano, porém a equipe começou confiante, buscando algo a mais, o sonho caiu por terra e o time de lutar contra o rebaixamento. O time foi derrotado pelo La Rochelle (4º) em casa por 44 a 13, acumulando o quarto resultado negativo em casa da temporada, algo desastroso para um time que tradicionalmente é muito difícil de ser batido em seus domínios. Os atlânticos conquistam a primeira vitória fora de casa da temporada e não são mais o pior visitante, assumindo a quarta colocação. O time é tradicionalmente o melhor mandante da França, mas se quiser algo a mais precisa somar pontos fora de casa.

O Montpellier (6º), depois do empate semana passada, bateu em casa o Brive (9º) por 29 a 26. O resultado não reflete o que foi a partida com os donos da casa dominando a maior parte do jogo e deixando escapar o ponto bônus ofensivo. Mais uma vez todos os olhares se voltaram para o abertura Handre Pollard contratação estelar da temporada, que vem jogando bem mais ainda distante de ser a estrela que se espera.

Top 14 – Campeonato Francês 2019-20

Agen 12 x 13 Lyon

Racing 27 x 19 Clermont

Bordeaux 22 x 3 Bayonne

Pau 13 x 44 La Rochelle

Montpellier 29 x 26 Brive

Toulon 43 x 3 Castres

Stade Français 30 x 18 Toulouse

Clube Cidade Jogos Pontos Bordeaux-Bègles Bordeaux 13 47 Lyon Lyon 13 44 Toulon Toulon 13 36 La Rochelle La Rochelle 13 33 Racing Paris 13 32 Montpellier Montpellier 13 31 Toulouse Toulouse 13 30 Clermont Clermont-Ferrand 13 28 Brive Brive-la-Gaillarde 13 25 Pau Pau 13 23 Bayonne Bayonne 13 23 Castres Castres 13 23 Stade Français Paris 13 20 Agen Agen 13 18

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto