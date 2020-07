O Campeonato Francês, o mais rico do mundo, resolveu começar tudo do zero e o retorno das atividades na França será com a largada da temporada 2020-21 do Top 14.

A competição teve hoje seu calendário confirmado, com o pontapé inicial marcado para o dia 04 de setembro de 2020 e a grande final para o dia 26 de junho de 2021. Serão 14 times jogando no sistema de todos contra todos, com 26 rodadas ao todo. Os 6 primeiros avançarão ao mata-mata, que terá repescagens, semifinais e final.

O detalhe mais importante é que o Top 14 marcou jogos para as datas do mata-mata da Heineken Champions Cup 2019-20, a Copa Europeia, que será retomada em setembro. Com isso, clubes franceses que estiverem envolvidos em tais partidas terão seus jogos pelo Top 14 remarcados.