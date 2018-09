ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 completou a terceira rodada e o nome do campeonato, por enquanto, é o Clermont (1º) que atropelou o Stade Français (4º) e assumiu a liderança isolada da competição. O outro destaque fica por conta do Toulon (11º) que bateu, em casa, o Castres (5º) e conquistou os primeiros pontos do campeonato.

O Clermont voltou! Essa é a tônica da imprensa francesa nesse início de semana. O time amarelo venceu a terceira seguida, apagando a péssima impressão deixada temporada passada, quando quase caiu. A vitima da vez foi o Stade Français, que viajou invicto e fez uma boa partida, mas mesmo assim acabou derrotado por 42 a 20.George Moala, ex All Blacks, fez 2 tries para os amarelos, com Morgan Parra, Wesley Fofana e Cancoriet marcando os demais para o Clermont, enquanto Fickou, novo reforço do Stade Français, fez os 2 tries de seu time. A vitória bonificada deixa o Clermont líder isolado da competição, além de ter o melhor ataque, com incríveis 149 pontos em três jogos.



Já o vice líder, Racing (2º), se recuperou da derrota para o Clermont em Paris, semana passada e, mais uma vez, jogando em casa massacrou a frágil equipe da Agen (12º) por 59 a 7. Foram 9 tries para os parisienses, incluindo 2 de Vakatawa e 2 de Dupichot.



Empatado com os parisienses está o Toulouse (3º) que busca reencontrar o rugby que fez a equipe famosa. Jogando pela primeira vez em casa os occitanos venceram com facilidade a boa equipe do La Rochelle (10º) por 33 a 26, o único arrependimento fica por conta do ponto bônus ofensivo que os donos da casa deixaram escapar, levando dois tries nos minutos finais. Marchant, Holmes, Huget, Placines e Ramos marcaram o para o Tolouse.



O atual campeão, o Castres (5º), conheceu a primeira derrota, batido fora de casa pelo Toulon (11º) por 28 a 27. Os donos da casa buscavam os primeiros ponto da temporada, e sair da ultima posição da tabela, precisando deixar tudo em campo para bater os atuais campeões, principalmente depois que o segundo centro Mathieu Bastareaud recebeu o cartão vermelho por um soco. Jogando os dez minutos finais com um a menos a equipe do Toulon mostrou uma garra que a torcida não via há muito tempo virando o jogo no ultimo minuto graças a um try do ponta Filipo Nakosi.



O vice-campeão, o Montpellier (7º) ainda não conseguiu encontrar o rugby da temporada passa, ficando no empate em 6 a 6, com o Bordeaux (8º). A terra dos vinhos viu um jogo para se esquecer, sem tries, e com as duas equipes errando muito.



Entre os milionários da rugby francês está a modesta equipe do Pau (6º) que bateu fora de casa o Grenoble (13º), forte candidato ao rebaixamento, por 24 a 21. A equipe verde, apesar do pouco orçamento, tem feito temporadas consistentes desde que chegou ao Top 14, sempre muito forte jogando em casa, e caso consiga se portar melhor na estrada essa temporada pode sonhar com uma vaga nas finais.



Outra equipe que busca o seu lugar ao sol é o Lyon (9º), semifinalista temporada passada os Lobos sonham com mais e nesse final de semana bateram, na Catalunha, a fraca equipe do Perpignan (14º) por 22 a 16.





Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Bordeaux 09 x 09 Montpellier

Toulouse 33 x 26 La Rochelle

Perpignan 16 x 22 Lyon

Racing 59 x 07 Agen

Clermont 42 x 20 Stade Français

Grenoble 21 x 24 Pau

Toulon 28 x 27 Castres

Clube Cidade Jogos Pontos Clermont Clermont-Ferrand 3 14 Racing Paris 3 10 Toulouse Toulouse 3 10 Stade Français Paris 3 9 Castres Castres 3 9 Pau Pau 3 8 Montpellier Montpellier 3 7 Bordeaux-Bègles Bordeaux 3 7 Lyon Lyon 3 7 La Rochelle La Rochelle 3 4 Toulon Toulon 3 4 Agen Agen 3 4 Grenoble Grenoble 3 2 Perpignan Perpignan 3 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto