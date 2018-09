ARTIGO COM VÍDEO – O Top 14 não possuiu mais nenhuma equipe invicta, no que é o começo de temporada mais competitivo dos últimos anos. O líder Clermont (1º) viajou até a terra dos vinhos e não consegui conter o Bordeaux (9º) que fez uma partida impecável enquanto o Toulouse (2º) foi atropelado, também fora de casa, pelo Montpellier (8º), melhor para o Stade Français (2º) que longe de Paris derrotou o Pau (1º) e se isolou na vice liderança.

Tudo tem um final, o Clermont entrou na quinta rodada com uma série de quatro jogos praticamente perfeitos e muita expetativa se a equipe conseguiria se manter invicta, mas não foi o que aconteceu. Jogando na terra dos vinhos a equipe não conseguiu manter o ritmo e acabou derrotada pelo Bordeaux por 23 a 19. Equipe mais inconstante do Top 14 os donos da casa jogaram com uma agressividade que ninguém esperava dominando o contato físico, tanto no ataque quanto na defesa e sufocando os amarelos.



Quem se beneficiou do resultado foi o Stade Français, os parisienses deixaram a cidade luz para enfrentar o Pau e voltaram para capital com uma vitória por 25 a 13, ficando apenas um ponto da liderança. O destaque fica por conta da dupla de centros Jonathan Danty e Gael Fickou (que anotou dois tries), que infernizaram a defesa dos donos da casa.



A rodada foi boa para os parisienses, com o Racing (3º) se recuperando da derrota semana passada e batendo, em casa, o campeão Castres (5º) por 27 a 11. As equipes foram bastante inconstantes, com os visitantes desperdiçando boas chances de try. O irlandês Simon Zebo, novo reforço, foi de novo destaque com 2 tries para o Racing, enquanto Vakatawa também deixou o seu.



O Toulouse começou a rodada invicto podendo encostar no líder Clermont. A equipe, porém protagonizou o duelo mais decepcionante da rodada, a comissão técnica optou por viajar com um time misto, quatro jogadores fizeram a sua estreia como titulares, para enfrentar o Montpellier e para completar aos 17’ passou a jogar com 14, depois de um cartão vermelho, praticamente acabando com as chances dos rubronegros, que perderam por 66 a 15. Um atropelo que começou com 31 x 03 só no primeiro tempo e teve o terceira linha veterano Louis Picamoles (ex Toulouse) marcando 3 tries para o Montpellier, enquanto Nemani Nadolo e Benjamin Fall marcaram 2 tries cada.



No pelotão intermediário o La Rochelle (6º) conquistou uma boa vitória, jogando em casa, diante do Lyon (7º), por 30 a 13 fazendo valer o fator casa, um dos pontos fortes da equipe.



Na parte de baixo dois jogos agitaram a rodada. O Toulon (11º), em casa, conquistou uma vitória tranquila sobre o Agen (12º) por 33 a 3. Uma partida, que nas temporadas anteriores seria considerada uma mera formalidade ganhou ares de final, já que a equipe, uma das mais ricas da Europa segue perigosamente perto da zona de rebaixamento e não vem jogando bem.



No duelo dos promovidos o Grenoble (13º) levou a melhor sobre o Perpignan (14º) jogando nos Alpes, por 31 a 22. Um jogo tecnicamente fraco é um alivio para os donos da casa, que respiram um pouco na competição enquanto afunda ainda mais os catalães, que seguem como única equipe que ainda não venceu.





Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Bordeaux 23 x 19 Clermont

La Rochelle 30 x 13 Lyon

Toulon 33 x 03 Agen

Grenoble 31 x 22 Perpignan

Racing 27 x 11 Castres

Pau 13 x 25 Stade Français

Montpellier 66 x 15 Toulouse

Clube Cidade Jogos Pontos Clermont Clermont-Ferrand 5 19 Stade Français Paris 5 18 Racing Paris 5 14 Toulouse Toulouse 5 14 Castres Castres 5 14 La Rochelle La Rochelle 5 13 Lyon Lyon 5 12 Montpellier Montpellier 5 12 Bordeaux-Bègles Bordeaux 5 12 Pau Pau 5 9 Toulon Toulon 5 9 Agen Agen 5 8 Grenoble Grenoble 5 6 Perpignan Perpignan 5 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Escrito por: Diego Gutierrez