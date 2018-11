ARTIGO COM VÍDEOS – O mundo do rugby se volta para os amistosos de novembro, já pensando nos favoritos a Copa do Mundo ano que vem, com exceção da França onde o Top 14 continua a todo vapor. Nos Alpes o líder Clermont (1º) teve vida dura, jogando sem suas maiores estrelas, mas segurou o empate, 27 a 27, diante do Grenoble (11°). Na luta por uma vagas nas finais a rodada embolou ainda mais o campeonato com apenas 5 pontos, uma vitória bonificada, separando o vice-líder Toulouse (2º) do sétimo colocado, o Castres (7º). Na parte de baixo a rodada também foi emocionante com o Toulon (12º) vencendo em casa o Perpignan (14º) por 26 a 16.

Na temporada das equipes alguns jogos ficam marcados na memória dos torcedores como o momento da virada, quando a equipe dá o próximo passo e ascende a outro nível. Nos Alpes essa foi à sensação dos torcedores do Grenoble em alguns momentos, a equipe recebeu o Clermont fazendo a melhor partida da temporada, levando os torcedores a loucura. A festa porém ficou pela metade, quando o fullback Gaëtan Germain perdeu, no ultimo minuto o penal que daria a vitória aos mandantes, que tiveram de se contentar com um empate, que ajuda a equipe a se manter fora da zona de rebaixamento, mas vem com gosto de derrota. Os amarelos voltam para casa com dois pontos, um excelente resultado considerando o jogo.



Os parisienses deixaram a cidade luz nesse final de semana e voltam para casa com resultados distintos. O Racing (5º) enfrentou o Montpellier (9º) , vencendo tranquilamente por 27 a 13. Os visitantes dominaram jogo, controlando o ritmo da partida e se mantendo na liderança desde os primeiros minutos. O resultado é desastroso para os donos que perdem a terceira da temporada em seus domínios e se afastam dos líderes. Se o fim de semana foi bom para os parisienses de azul e branco o mesmo não se pode dizer dos de rosa. O argentino Imhoff correu para 2 tries pelo Racing, que também celebrou tries de Iribaren e Gibert.



O Stade Français (3º) acabou atropelado pelo Lyon (4º) por 41 a 6, consequência de uma semana caótica para os visitantes. A equipe, que perdeu jogadores importantes para os amistosos internacionais, teve diversos atletas sofrendo de intoxicação alimentar, mesmo assim o time lutou muito e foi para o intervalo empatando em 6 a 6, na segunda etapa porém o físico pesou, para felicidade dos lobos que anotaram cinco tries para garantir o ponto bônus. Arnold, Buckle, Ngatai e Nakaitaci marcaram os tries do Lyon, que ainda teve um penal try a seu favor.



O Toulouse (2º) se aproveitou da derrota do time de rosa e subiu para a vice-liderança. Jogando diante da torcida os rubronegros tiveram uma apresentação de gala, batendo a boa equipe do Bordeaux (8º) por 40 a 0. A transição defesa ataque foi o ponto forte da equipe roubando muitas bolas e contra atacando em velocidade no melhor estilo francês. Lutando por um lugar mais alto na tabela duas equipes fizeram boas partidas em casa. Bonneval marcou 2 tries para o Toulouse, enquanto Cros, Mauvaka e Ntamack também cruzaram o in-goal.



Por sua vez, o campeão Castres (7º) não teve dificuldades para bater em casa o Pau (10º) por 37 a 10 e vai mirando a briga pelo topo. Todos os 3 tries do Castres saíram na primeira etapa, com Battle e Ebersohn, além de um penal try.



Já o La Rochelle (6º) precisou suar para vencer o Agen (13º) por 29 a 33. Os visitantes, mesmo tecnicamente inferiores mostraram um grande coração e obrigaram os Atlânticos a dar tudo em campo. Os visitantes voltam para casa com um importante ponto bônus ofensivo enquanto a equipe amarelo e negro mantém a invencibilidade em casa.



A torcida do Toulon (12º) está acostuma com jogos importantes, só não esperava que a primeira decisão da temporada fosse nessas condições. O time, dos mais ricos da Europa, na penúltima colocação e sem vencer a cinco jogos recebeu o lanterna Perpignan (14º), única equipe a não vencer no campeonato. Os donos da casa venceram, por 26 a 16, mas fizeram pouco para acalmar a torcida. Mesmo jogando contra uma equipe, em teoria, mais fraca, tiveram grandes dificuldades, indo para o vestiário perdendo por 16 a 13 e se salvando graças ao try do ponta Julian Savea, prenuncio de uma temporada difícil para uma das equipes mais ricas da Europa.





Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Grenoble 27 x 27 Clermont

Castres 37 x 10 Pau

Toulon 26 x 16 Perpignan

La Rochelle 33 x 29 Agen

Toulouse 40 x 00 Bordeaux

Lyon 41 x 06 Stade Français

Montpellier 13 x 27 Racing

Clube Cidade Jogos Pontos Clermont Clermont-Ferrand 9 32 Toulouse Toulouse 9 29 Stade Français Paris 9 27 Lyon Lyon 9 26 Racing Paris 9 26 La Rochelle La Rochelle 9 25 Castres Castres 9 24 Bordeaux-Bègles Bordeaux 9 22 Montpellier Montpellier 9 21 Pau Pau 9 17 Grenoble Grenoble 9 14 Toulon Toulon 9 14 Agen Agen 9 12 Perpignan Perpignan 9 3

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Escrito por: Diego Gutierrez