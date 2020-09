Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VIDEOS – Depois de uma longa espera o Top 14 deu o pontapé inicial na temporada 20\21, ao contrário dos outros campeonatos os franceses optaram por encerrar a temporada 19\20 sem um campeão e sem rebaixados e agora dão início a uma nova disputa. Devido à pandemia algumas regiões optaram por proibir o público no estádios enquanto outras permitiram os jogos com público reduzido. O Top 14 é um dos campeonatos mais difíceis para se jogar fora de casa, à apaixonada torcida francesa é um grande trunfo dos times menores que usam as partidas em casa para conquistar pontos importantes diante das equipes milionárias, sem essa arma resta saber como a competição irá se desenvolver, nessa rodada os visitantes já tiveram um desempenho melhor do que a média dos anos anteriores. Como aconteceu nos outros campeonatos a primeira rodada foi marcada por times desentrosados e muitos penais, e um jogo adiado, a partida entre Stade Français e Bordeaux vai acontecer dia 26 de setembro. O destaque fica por conta da vitória do Clermont (6º), em casa, sobre o Toulouse (7º) por 33 a 30 em uma partida maluca.

O Clermont recebeu o Toulouse em uma partida maluca, lembrando a todos a falta que o rugby francês faz. Aos 11’ da segunda etapa os amarelos venciam por 26 a 12, com os visitantes jogando com dois jogadores a menos, os segunda linhas Iosefa Tekori e Richard Arnold receberam o vermelho. Os occitanos porem não desistiram e apesar da derrota de 33 a 30 chegaram muito perto da vitória. O resultado mostra a qualidade do Toulouse, que vai precisar melhorar a disciplina se quiser vencer.

- Continua depois da publicidade -

Com ou sem torcida o La Rochelle (2º) segue sendo imbatível em casa. O time da costa atlântica não teve dificuldades para superar o Toulon (13º), 29 a 15. O destaque fica por conta do abertura dos donos da casa o neozelandês Ihaia West que teve a melhor atuação individual da rodada desmontando a defesa do Toulon.

Algumas coisas não mudam, até a parada da temporada passada o Montpellier (8º) vinha decepcionando e o quase cinco meses longe dos gramados não mudou a disposição das equipes. A equipe foi batida em casa pela Section Paloise (4º) por 26 a 23. O Montpellier vencia o jogo até o minuto final quando uma série de scrums mal executados na linha de cinco metros terminou com um penal try que deu a vitória ao time visitante.

O Lyon (10º) teve um retorno amargo aos gramados. Os lobos vinham fazendo uma temporada histórica, sendo sérios candidatos ao título, agora jogando em casa o time foi batido pelo Racing (3º) por 27 a 23. Destaque para a atuação do icônico centro Mathieu Bastareaud, que retorna aos gramados franceses defendendo as cores do Lyon, fazendo uma boa partida.

O Castres (4º) começou a temporada com uma boa vitória fora de casa, batendo o Agen (9º) por 26 a 23. Um jogo muito apertado decidido principalmente na indisciplina dos donos da casa que cederam muitos penais. O pequenino Agen é sempre um sério candidato ao rebaixamento, se apoiando muito na torcida para conquistar pontos em casa, esse temporada porém com estádios vazios o time deve ter um adversário a mais.

Brive (1º) recebeu o Bayonne (14º) para o primeiro duelo direto dos candidatos ao rebaixamento, e o time preto e branco levou a melhor vencendo por 42 a 23. Uma vitória contundente para o Brive que começa bem a competição, e passa a semana na primeira posição. Os bascos por outro lado não conseguem repetir a boa estreia da temporada passada e terão de tomar cuidado com a zona de rebaixamento.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Montpellier 23 x 26 Pau

La Rochelle 29 x 15 Toulon

Lyon 23 x 27 Racing

Agen 22 x 26 Castres

Brive 42 x 23 Bayonne

Clermont 33 x 30 Toulouse

Clube Cidade Jogos Pontos Brive Brive-la-Gaillarde 1 4 La Rochelle La Rochelle 1 4 Racing Paris 1 4 Castres Castres 1 4 Clermont Clermont-Ferrand 1 4 Pau Pau 1 4 Toulouse Toulouse 1 1 Montpellier Montpellier 1 1 Agen Agen 1 1 Lyon Lyon 1 1 Bordeaux-Bègles Bordeaux 0 0 Stade Français Paris 0 0 Toulon Toulon 1 0 Bayonne Bayonne 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;