ARTIGO COM VÍDEOS – O Six Nations continua a toda vapor, mas nem isso para o Top 14, que mesmo com as maiores estrelas disputando com suas seleções, teve mais uma rodada de arrepiar. O Toulouse venceu em casa o Toulouse (1º) o Montpellier (9º) e se aproveitou da derrota do Clermont (2º) para o Lyon (3º) e abre seis pontos na liderança.

O Toulouse segue mais líder que nunca. A equipe, que constitui a base da seleção francesa, corria o risco de perder pontos precisos durante a janela de jogos internacionais, não é o que se viu com o time batendo o Montpellier em casa por 27 a 14. Essa é a décima primeira partida sem perder do time no Top 14. Sem jogadores importantes o time colocou em campo uma mistura de reservas e jovens promessas, com destaque para o veterano australiano, o abertura Zack Holmes, que fez uma excelente partida e anotou um try. Do lado do Montpellier a decepção continua depois de perder em casa rodada passada a equipe viajou disposta a surpreender e recuperar um pouco do orgulho perdido, mas acabou derrotada novamente.

O Lyon surpreendeu a todos temporada passada, quando chegou as finais, esse ano a qualidade da equipe não é mais surpresa. O time se aproveitou da ausência das grandes estrelas do adversário e venceu, em casa, o Clermont por 19 a 13, jogando um rugby cirúrgico e eficiente. O resultado consolida os donos da casa na terceira posição, próximos do próprio Clermont, que vê o Toulouse abrir seis pontos de vantagem.

Depois de uma semana de caos midiático devido às declarações explosivas do dono da equipe, Mourad Boudjellal, o Toulon (10º) encontrou um pouco de paz, batendo em casa a equipe da Section Paloise (11º) por 38 a 11, com direito a ponto bônus. A bronca parece que funcionou com os jogadores entrando em campo com bastante vontade. A grande surpresa da partida foi o abertura Luis Carbonel, liberado da seleção sub-20 e que comandou a equipe com maestria de veterano.

Uma vitória gigante para o Stade Français (6º) nesse final de semana, batendo fora de casa o La Rochelle (4º) por 27 a 14. Essa é a primeira derrota dos atlânticos em seus domínios essa temporada e aconteceu diante de uma equipe parisiense eletrizada, jogando um rugby de alto nível tudo sobre a batuta do half Piet Van Zyl que fez uma partida espetacular.

O Castres (7º) recebeu o Racing (8º) para uma partida decisiva na luta por uma vaga nas finais e como acontece frequentemente nos jogos importantes do Top 14 o que os espectadores viram foi uma partida muito truncada, com as duas equipes mais preocupadas em marcar do que atacar, terminando 18 a 9 para os donos da casa, sem nenhum try.

O Bordeaux (5º) não precisou de suas estrelas da seleção francesa para continuar invicto em casa, batendo sem grandes dificuldades o combalido Grenoble (13º) por 47 a 31. A equipe da terra dos vinhos marcou incríveis sete tries e ficou com o ponto bônus ofensivo.

A torcida catalã se animou com primeira vitória do time rodada passada , mas sofreu um choque de realidade com o Perpignan (14º) perdendo em casa para o Agen (12º) por 13 a 20. A história não mudou, o time se entrega, joga bem mas falha em momentos decisivos. Os visitantes conquistam uma vitória importante contra um rival direto na luta para fugir do rebaixamento.

Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Bordeaux 47 x 31 Grenoble

Toulouse 27 x 14 Montpellier

Toulon 38 x 11 Pau

Perpignan 13 x 20 Agen

La Rochelle 14 x 27 Stade Français

Castres 18 x 9 Racing

Lyon 19 x 13 Clermont

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 15 62 Clermont Clermont-Ferrand 15 56 Lyon Lyon 15 52 La Rochelle La Rochelle 15 51 Bordeaux-Bègles Bordeaux 15 48 Stade Français Paris 15 46 Castres Castres 15 45 Racing Paris 15 41 Montpellier Montpellier 15 33 Toulon Toulon 15 33 Pau Pau 15 29 Agen Agen 15 25 Grenoble Grenoble 15 20 Perpignan Perpignan 15 8

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto