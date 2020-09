Tempo de leitura: 4 minutos

Depois do Top 7 países que não usam as cores de suas bandeiras, é hora de comparar futebol e rugby, porque há alguns países que usam uniformes no rugby com cores diferentes das usadas no futebol. Vamos à lista!

1 – Japão

O primeiro da lista é o que mais salta aos olhos: o Japão. No rugby, os Brave Blossoms usam as cores da bandeira do país, mas no futebol o Japão veste azul – que não está na bandeira – como cor principal. A origem do azul do futebol é debatida, mas por algum tempo o branco foi preferido pelo futebol japonês como cor titular – e o vermelho também chegou a ser usado. Apesar de não estar na bandeira do país, o azul figura na insígnia presidencial do Primeiro Ministro e é justificado como representando o azul do céu e do mar, dando maior visibilidade à bandeira japonesa quando estampada na camisa.

De todo modo, o rugby é vermelho e branco e somente recentemente adotou o azul – consagrado pelo futebol – para sua camisa reserva.

2 – Alemanha

Todo mundo sabe que a Alemanha veste branco no futebol e o motivo é que bandeira imperial alemã, usada até 1918, era branca, preta e vermelha, criada a partir da bandeira preta e branca do Reino da Prússia, reino que liderou a unificação da Alemanha.

No rugby, no entanto, o uniforme titular é tradicionalmente preto, com detalhes em amarelo e vermelho, as cores da bandeira atual. Para a camisa reserva, a Alemanha já usou amarelo, já usou vermelho e hoje usa o branco, em alusão à tradição criada pelo futebol.

3 – África do Sul

Os Springboks têm suas camisas verdes com detalhes em ouro. Porém, a seleção de futebol da África do Sul, os Bafana Bafana, usam as cores ao contrário. A camisa titular do futebol sul-africano é amarela, com shorts verdes. A bandeira sul-africana comporta a mistura e a escolha foi para se diferenciar do rugby. Porém, o futebol já usou outras cores, como a famosa mistura pouco ortodoxa de ocre com branco e preto usada na Copa do Mundo de 1998.

4 – Nova Zelândia

Este caso contém sério humor. Se os All Blacks são potência no rugby, como a seleção de futebol da Nova Zelândia poderia se diferenciar? Eles são os All White, usando uniformes inteiramente brancos. Já o uniforme reserva variou ao longo do tempo. Hoje ele é todo preto, mas chegou a ser vermelho e azul (as cores da bandeira).

5 – Bélgica

O futebol belga é famoso pelos uniformes vermelhos, que dão à seleção do país o apelido de “Diabos Vermelhos”. Porém, o rugby resolveu se diferenciar e o uniforme principal da Bélgica na bola oval foi por algum tempo todo preto, com o apelido da seleção sendo “Diabos Pretos”. No entanto, recentemente os belgas adotaram uma mistura de vermelho com preto como uniforme principal, “acabando com a graça” e ficando igual o futebol. Mantivemos na lista por conta da história – e, sobretudo, pelo apelido.

6 – Coreia do Sul

Esta você verá nos Jogos Olímpicos no ano que vem, pois a Coreia do Sul está classificada já para Tóquio no rugby sevens. No futebol, os sul-coreanos gostam de usar vermelho, mas no rugby azul e branco são as cores tradicionais. Apenas uma variação dentro das cores da bandeira, mas certamente interessante.

7 – Bolívia

A Bolívia tem rugby? Tem e sua seleção é bem recente, criada em 2018. No seu primeiro torneio, sevens dos Jogos Sul-Americanos daquele ano, os bolivianos usaram uniformes que mesclavam as cores da bandeira (verde, amarelo e vermelho). Porém, em 2019, foi criada a seleção de XV do país que enfrentou o Paraguai em amistoso. A cor escolhida para a camisa foi o vermelho, em contraste com o verde do futebol. Mais que isso: o apelido escolhido pelo rugby boliviano foi “Los Colorados”, em alusão ao regimento militar que faz a guarda presidencial no país, “Los Colorados de Bolivia”.

Menção especial: Brasil!

O Brasil usa amarelo no rugby, igual o futebol. No entanto, nosso rugby escolheu o verde como camisa reserva, em contraste com o azul do futebol. Uma opção feita por outros esportes e que garante um uniforme “diferente” ao rugby. Por isso, a menção especial!

Outros casos

A Bolívia pode não ter tradição no rugby, mas a citamos no Top 7 pela proximidade com o Brasil. Outros casos mais importantes do rugby utilizando cores distintas do futebol são o Zimbábue, tradicionalmente verde e branco no rugby e amarelo no futebol; o Chipre, que chegou a bater recorde de vitórias no rugby usando branco e amarelo (e não azul, como o futebol); a Geórgia, que opta por branco para o uniforme titular no futebol e vinho no rugby; a Malásia, que usa azul marinho com vermelho no rugby e amarelo com preto no futebol; e o Sri Lanka, que usa azul no críquete (esporte mais popular do país), branco e verde no rugby; e amarelo (açafrão) com vinho no futebol.