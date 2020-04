ARTIGO COM VÍDEOS – A história do rugby é formada por grandes seleções que até hoje cativam o imaginário – mas também por equipes que já não entram mais em campo. Fizemos uma lista de 10 seleções que não existem mais. Você conhece elas?

Nossa lista tem apenas países e combinados de países que um dia tiveram status oficial (reconhecidos por suas federações nacionais). Selecionados de regiões ou províncias abaixo de seleções nacionais não estão incluídos! Com isso, a lista é dominada por países que não existem mais.

10 – Armênia

Começamos com um país que poderia ainda estar disputando competições – mas não está. A Armênia, vizinha da Geórgia, teve sua federação formada nos anos 2000, conseguindo filiação à Rugby Europe (federação europeia) e ao World Rugby (federação internacional). A seleção debutou em 2004 e teve resultados promissores, com vitórias sobre nações como Suíça, Bélgica e Suécia. Porém, seu último jogo foi em 2011 e em 2014 a federação do país foi dissolvida por problemas internos, nunca mais sendo remontada. O rugby por lá declinou até praticamente desaparecer nos dias atuais. Caso assombroso.

9 – West Indies

Muitas ilhas do Caribe foram parte do Império Britânico: Trinidad e Tobago, Jamaica, Bahamas, Barbados, Antigua e Barbuda, Santa Lúcia, Granada, Dominica, São Vicente e Granadinas… além de Bermuda e Ilhas Cayman, até hoje territórios do Reino Unido, e da Guiana, na América do Sul, sempre ligada culturalmente ao Caribe. Nos anos 50, o movimento de descolonização levaram muitas colônias pelo mundo a ficarem independentes. Em 1958, o Caribe britânico ficou independente com o nome de West Indies Federation, federação de vida curta. Nos anos 60, a entidade quebrou em vários países, mas nos esportes as West Indies seguiram uma realidade. O esporte mais importante na região, o críquete, até hoje conta com a seleção das West Indies, bicampeãs mundiais. O rugby também já teve um combinado das West Indies, que foi a campo pela última vez em 2008 no sevens, chancelado pelas federações caribenhas. Porém, o projeto de uma equipe unificadas para o Caribe britânico (no modelo do críquete) morreu com o rugby se tornando olímpico.

8 – Arabian Gulf



Se as West Indies não foram adiante, o “Arabian Gulf” teve vida mais consistente. O rugby nunca foi popular no mundo árabe e pouquíssimos árabes muçulmanos praticam o esporte. No entanto, os ocidentais que moram na região praticaram fervorosamente o esporte, sobretudo nos Emirados Árabes Unidos, que já foram território britânico. Para unir rugbiers dos Emirados Árabes, Qatar, Kuwait, Bahrein, Omã e Arábia Saudita, foi fundada em 1974 a Arabian Gulf Rugby Football Union, uma federação só para a região. As seleções do Golfo Árabe de XV e de sevens existiram e inclusive foram reconhecidas pelo World Rugby, durando até 2010. Porém, com o rugby virando olímpico, a Arabian Gulf Rugby Football Union foi dissolvida e substituída pela federação dos Emirados Árabes Unidos. Qatar e Arábia Saudita fundaram federações posteriormente.

7 – East Africa

Outro combinado interessante nascido dentro do Império Britânico foi a East Africa, que representou Quênia, Uganda e Tanzânia entre 1953 e 1964 em partidas oficiais. Somente nos anos 70 uma federação independente do Quênia foi formada, mas a seleção combinada dos três países seguiu existindo até os anos 80. Os “Tuskers”, como era chamada East Africa, chegaram a enfrentar os British and Irish Lions em 1955 e 1962, os Barbarians em 1958, os Springboks em 1961 e Gales em 1964.

6 – Rodésia

Na década de 1890, os territórios dos atuais Zimbábue e Zâmbia, na África, foram dominados pelos britânicos, sendo anexados a seu vasto império global. A região ganhou o nome de Rodésia e nos anos 20 foi dividida em Rodésia do Norte (que viraria independente com o nome de Zâmbia em 1964) e Rodésia do Sul (que se tornaria o Zimbábue em 1980, após um longo processo de independência que vinha desde os anos 60). Centenas de milhares de britânicos e brancos sul-africanos se instalaram na região e no rugby as duas Rodésias formavam uma só seleção, que inclusive jogava a Currie Cup sul-africana.

A seleção da Rodésia era forte e em 1949 conseguiu um feito incrível: uma vitória por 10 x 08 sobre os All Blacks, que torna a Rodésia um dos únicos sete países a terem vencido a Nova Zelândia – algo jamais alcançado por Argentina, Escócia e Itália, por exemplo.



5 – Alemanha Oriental

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 2 países: Alemanha Ocidental, capitalista, e Alemanha Oriental, comunista. A Alemanha Oriental (a “DDR”) vestia azul e formou sua seleção de rugby em 1951. A equipe nunca participou dos torneios da FIRA (transformada posteriormente na atual federação europeia), mas disputou competições contra equipes do bloco comunista e amistosos até 1990, quando houve a unificação da Alemanha. Seu maior feito talvez seja vitória em 1958 sobre a Holanda.

Não listamos a Alemanha Ocidental, pois a federação de rugby atual da Alemanha herdou os símbolos dela.

4 – Iugoslávia

O rugby na velha Iugoslávia começou nos anos 50 e a seleção do país foi bastante ativa nas competições da FIRA a partir dos anos 60, apesar de nunca ter alcançado a primeira divisão. Os iugoslavos participaram em 1989 das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1991, mas justamente em 1991 o país foi dividido, sendo criadas as seleções da Croácia, Bósnia e Eslovênia. A Iugoslávia seguiu existindo com a união de Sérvia e Montenegro, até sua dissolução definitiva em 2006. Os clubes croatas foram os maiores vencedores do velho campeonato iugoslavo e, até hoje, a Croácia é a melhor das seleções nascidas da Iugoslávia.

3 – Checoslováquia

Superior à Iugoslávia no rugby, a Checoslováquia (Tchecoslováquia) teve longa história no rugby. O país ganhou sua independência em 1918 e existiu até 1990, quando foi dividido em República Tcheca (Tchéquia) e Eslováquia. A seleção de rugby do país foi fundada em 1927 e, após a Segunda Guerra Mundial, durante o período do regime comunista no pais, foi uma das seleções mais fortes do Leste Europeu, tendo disputado a primeira divisão da FIRA (o equivalente ao atual “Six Nations B”) por muitos anos. Apesar de nunca ter sido campeã e sempre ficado à sombra da Romênia (a seleção de rugby mais forte do bloco comunista), a Checoslováquia celebrou um histórico empate contra os romenos em 1966, uma vitória sobre a Itália em 1949 e 2 vitórias sobre a União Soviética em 1976.

2 – União Soviética

Grande potência esportiva, a União Soviética nunca teve grande destaque no rugby, uma vez que o esporte não era olímpico – e, com isso, nunca recebeu a mesma atenção que outras modalidades. O rugby foi ativo nos anos 30 no país até a Segunda Guerra Mundial, mas caiu em “desgraça” e chegou a ser banido por Stalin, até ser retomado nos anos 50. Somente em 1974 a União Soviética finalmente começou a disputar as competições da FIRA e chegou ao equivalente ao atual “Six Nations B” em 1978, para não sair mais. Em 1985, os soviéticos conseguiram o vice campeonato, vencendo a poderosa Romênia e a Itália, e mantiveram a segunda colocação em todos os anos até o fim do país, em 1991 (os títulos foram todos da França, que disputada o torneio da FIRA junto com o Five Nations na época).

Os soviéticos chegaram a visitar a Nova Zelândia, para jogos contra as províncias do país, e a Inglaterra, enfrentando a seleção inglesa em 1991 antes da Copa do Mundo. A União Soviética foi convidada a participar do primeiro Mundial, em 1987, mas desistiu por ser contra a presença da África do Sul (que vivia o regime do apartheid, o qual sofria forte oposição do bloco comunista) nas reuniões. Pelo mesmo motivo, os soviéticos não participaram das Eliminatórias para o Mundial de 1991. No entanto, a União Soviética disputou em 1991 a primeira Copa do Mundo Feminina.

Rússia e Geórgia, no rugby masculino, e o Cazaquistão, no rugby feminino, se tornaram as principais herdeiras da força do rugby soviético após a dissolução do país.





1 – Pacific Islanders

Fiji, Samoa e Tonga são há décadas forças importantes do rugby mundial, mas são paises pequenos e com economias diminutas. Inspirados na experiência de sucesso das West Indies no críquete e nos British and Irish Lions no rugby, os três países decidiram unir forças em 2004 e formaram uma seleção combinada para enfrentar periodicamente grandes forças do rugby XV mundial. Foram os Pacific Islanders, que receberam a “bênção” do World Rugby e enfrentaram Wallabies (Austrália), All Blacks (Nova Zelândia) e Springboks (África do Sul) em 2004, sofrendo derrotas apertadas. Em 2006, os Islanders visitaram Gales, Escócia e Irlanda, sendo também derrotados nos 3 jogos, o que fez o projeto perder força. Em 2008, a equipe foi derrotada por Inglaterra e França, mas conseguiu vitória sobre a Itália. Mesmo assim, o projeto não avançou e os Islanders não voltaram a ser formados. Em 2009, a Pacific Islanders Rugby Alliance, a entidade criada para gerir a equipe, foi dissolvida, dando fim à experiência.







Sudamerica Jaguares? NZ Cavaliers? Não contam



O leitor que conhece bem a história do rugby ainda vai se lembrar dos Jaguares sul-americanos, famosos pela vitória de 1982 sobre os Springboks, e dos New Zealand Cavaliers de 1986.

A seleção da América do Sul – formada nos anos 80 para permitir que os argentinos enfrentassem a África do Sul na época do boicote mundial ao regime racista do apartheid – não entra para a nossa lista porque ela ainda existe. Mesmo sem o prestígio de antes e sem os principais atletas dos Pumas, a equipe, com o nome de Sudamérica Rugby XV, voltou recentemente a ser formada – inclusive com brasileiros defendendo sua camisa – e a possibilidade de seguir sendo eventualmente formada está viva.

Por sua vez, o New Zealand Cavaliers foi uma seleção da Nova Zelândia não oficial formada em 1986 com o mesmo propósito: furar o boicote mundial aos Springboks. Os Cavaliers não eram reconhecidos pela federação neozelandesa, mas ganharam fama pelas 3 vitórias sobre os Boks.





Menções honrosas: Leopards, Proteas e Mbalalas

O regime do apartheid na África do Sul impedia que os negros, mestiços e asiáticos pudessem representar a seleção do país. Com isso, os Springboks eram a seleção sul-africana dos brancos. Porém, nos anos 70 e 80, a luta contra o apartheid levou à formação de seleções sul-africanas organizadas pelas federações negra, mestiça e não-racial (a resistência ao apartheid) do país.

Os Leopards foram a famosa seleção dos negros sul-africanos, que enfrentou os British and Irish Lions e a Itália em 1974, a Itália em 1975 e os All Blacks em 1976 e 1980. A camisa dos Leopards lembrava a dos Springboks, com as mesmas cores.

Por sua vez, os Coloureds, isto é, os mestiços, tinham sua própria seleção, os Proteas, que vestiam amarelo, e também chegaram a enfrentar Lions, França e All Blacks nos mesmos anos que os Leopards.

Já em 1979, a federação não-racial da África do Sul, uma entidade anti-apartheid que lutava por montar equipes multiétnicas sul-africanas (distinta das federações negra e coloured), criou os South African Barbarians, a primeira seleção a quebrar as barreiras raciais do apartheid, viajando ao Reino Unido para enfrentar clubes. Em 1980, Mbalalas, outra seleção multiétnica, representando uma nova federação não-racial também foi criada, viajando aos Estados Unidos e Reino Unido.

Somente em 1992, os Springboks finalmente passaram a representar todo o país.

Clique aqui para saber mais sobre as “outras” seleções sul-africanas.