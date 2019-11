Nesse sábado, dia 23, enquanto o Super 13, o Campeonato Brasileiro de Rugby (Union) estivera vivendo sua final em São José dos Campos, outro Brasileiro de Rugby estará tendo seu início. É o TOP1, o Brasileiro Masculino de Rugby League de 13 jogadores!

A competição foi lançada em caráter teste em 2018, mas não teve suas disputas finalizadas. A edição 2019 é a primeira oficial da Confederação Brasileira de Rugby League para a modalidade e terá um formato adaptados às necessidades dos times.

São 6 participantes, divididos em 2 grupos de 3. Neste primeiro fim de semana, os paranaenses do Urutau e do Maringá e os paulistas do Band vão se enfrentar em São José dos Pinhais em um triangular com jogos em tempo reduzido: dois tempos de 30 minutos para cada jogo. No sábado seguinte, dia 30, será a vez dos mineiros do São Lourenço receberem os cariocas do Rio Warriors e um combinado batizado de All Golds. A grande final vai rolar em São Paulo no dia 7 – em evento que ainda terá a presença da Taça da Copa do Mundo de Rugby League – com a final em tempo cheio, isto é, 2 tempos de 40 minutos.

O Urutau terá a vantagem nesse sábado por atuar em casa, mas os encontros prometem equilíbrio, com o Band tendo experiência nos campeonatos de Union.

TOP1 – Campeonato Brasileiro de Rugby League

Dia 23/11/2019 – Grupo Sul

08h00 – Urutau x Band Devils

12h00 – Band Devils x Maringá

16h00 – Urutau x Maringá

Local: Campo da Polícia Ambiental – São José dos Pinhais, PR

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?