ARTIGO COM VÍDEOS – Serra Gaúcha e Tornados de Indaiatuba vão decidir o título da Taça Tupi, a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, o Serra Gaúcha derrotou o Rio Branco com folga em Caxias do Sul, ao passo que o Tornados venceu o Joaca em jogo mais aberto até o fim.

A grande final será no dia 29 de setembro, em Caxias do Sul, casa do Serra Gaúcha, único invicto do certame.

Serra Gaúcha atropela Rio Branco

O Serra Gaúcha manteve o 100% de aproveitamento impondo-se afirmativamente sobre o Rio Branco por 43 x 07.

Os gaúchos falaram alto no primeiro tempo, com 3 tries sem resposta, de Juca, Neymar e Jo. Juca depois cravou o quarto try logo no primeiro lance após o intervalo e o Rio Branco e complicou de vez com cartão amarelo logo depois. Os anfitriões também tiveram um jogador recebendo amarelo, mas Juca ampliou a diferença com penal. O Rio Branco foi novamente penalizado com outro amarelo e Crippa e Hiam liquidaram a fatura com mais 2 tries para os caxienses. Apenas no fim Thomas fez um try de honra par os Pelicanos.

O Rio Branco ainda sonha com promoção ao Super 16 e fará repescagem (em data a confirmar) com o Templários.

Tornados conquista promoção inédita à primeira divisão

O Tornados, por sua vez, derrotou por 30 x 19 o bravo Joaca, de Florianópolis, em Indaiatuba, garantindo promoção antecipada ao Super 16 de 2019. Isso porque o Super 16 teve aberta uma vaga para São Paulo, já que o Niterói não poderá seguir jogando no Grupo B do ano que vem (devendo jogar repescagem de permanência contra o BH, último colocado do Grupo A do Super 16).

A maratona de jogos não vem sendo fácil para o clube do interior paulista, campeão do Paulista B na semana passada. O duelo começou com os laranjas abrindo 10 x 00 com penal de Sandrinho seguido de try de Gatti. O Joaca teve um amarelo e mesmo assim esboçou reação com try de Thomi, mas, quando saiu o segundo amarelo para o time catarinense, a situação se complicou de vez, com o Tornados fazendo 2 tries cruciais com Caroço e Clodo. Intervalo, 22 x 07.

A segunda etapa começou com as Corujas indo para cima e conseguindo um precioso try para seguirem acreditando, com Augusto. Sandrinho respondeu com penal para os donos da casa, mas o segundo tempo se provou mais parelho com os visitantes ganhando esperanças de vez os 71′, quando o Tornados tinha um homem a menos por amarelo e Cachopa cruzou o in-goal para deixar o Joaca a um try do empate. Contudo, Thiaguinho no apagar das luzes afastou o risco e fez o try decisivo do jogo para Indaiatuba. 30 x 19, placar final.

O Joaca ainda terá uma chance de repescagem de promoção contra o Charrua (a confirmar).



43 07

Serra Gaúcha 43 x 07 Rio Branco

Árbitro: Marc Vial-Montpellier

Local: Campo Municipal Antônio Barroso Filho – Caxias do Sul, RS

Serra Gaúcha

Tries: Juca (2), Neymar, Jo, Crippa e Hiam

Conversões: Juca (5)

Penal: Juca (1)

Rio Branco

Try: Thomas

Conversão: Will (1)

30 19

Tornados 30 x 19 Joaca

Árbitro: Marcel Santos

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP